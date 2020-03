Coronavirus: Banco Nación dispuso modificaciones para la atención y hubo reclamo de jubilados

Este miércoles se pusieron en marcha las nuevas disposiciones y recomendaciones del Banco de la Nación Argentina para mantener la atención en sus sucursales, pero tomando recaudos para evitar la propagación de COVID-19.

Entre las modificaciones, la entidad estableció una distancia mínima de 1 metro entre clientes, aunque en la fila que se formó en la vereda esta mañana en la sucursal sampedrina generó quejas porque "no se respetaba". Además, dispuso que no deben permanecer más de 10 personas en el salón.

Por su parte, "se realizó en forma centralizada un aumento de límite a 30 mil para realizar extraciones por ATMs para todos los segmentos de clientes", y los cajeros humanos se limitarán a realizar extraciones superiores a 30 mil pesos para aquellos clientes que lo requieran.

Dicha disposición generó problemas con jubilados que cobran menos de 30.000 pesos, que no tienen acceso a la extracción por cajero automático por carecer de tarjeta. "Esta mañana quise ir a cobrar, no me dejaron entrar porque por caja sólo pasaban quienes cobran más de 30.000. Pero yo no tengo tarjeta, siempre retiré por caja", contó un vecino en diálogo con La Opinión, donde llegaron decenas de reclamos similares.

Para asesoramiento, la sucursal del Banco Nación dispuso una línea teléfonica: 428636.