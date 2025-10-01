Este miércoles, desde las 16.15, el seleccionado sampedrino enfrenta a General Alvear de Mendoza por la vuelta de los cuartos de final de la etapa nacional de la Copa País.

Los dirigidos por Andrés Franzoia llegan tras haber caído en el enfrentamiento de ida por 2 a 1 y con expectativas de revertir el resultado y que entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Los once titulares de San Pedro.

Para clasificar, el seleccionado local necesita igualar la serie y forzar los penales o ganar por una diferencia de dos o más goles.

Durante la previa del partido, algunos de los jugadores del conjunto sampedrino dialogaron con La Opinión Deportes presente en el lugar.

Braian Moreno, lateral por izquierda titular contó que están “enfocados, tranquilos y confiadísimos”, ya que esperaban ansiosamente el enfrentamiento.

Por su parte, el capitán sampedrino, Ezequiel Báez Corradi, refirió: “Nos preparamos con todo, vamos a intentar entrar de otra manera, sabemos que apurándolos vamos a poder revertir las cosas”.

Como en otras oportunidades, el diez rojinegro, Alejandro Monzón, llegará tarde debido a cuestiones laborales, que, de igual forma, no afectarán su titularidad en el partido.

En un ambiente inmejorable, el Estadio Municipal quedó repleto de simpatizantes que se acercaron para disfrutar del encuentro.

En un aguerrido primer tiempo, a los 32 minutos, Joaquín Biain anotó el tanto para San Pedro que empató la serie.

Al comienzo del segundo tiempo, el conjunto local tuvo las oportunidades más claras, pero General Alvear comenzó a dominar los últimos minutos.

A los 35 minutos, Gastón Abaca marcaba el 2 a 0 para el elenco sampedrino, pero fue anulado por posición adelantada.

El encuentro terminó con un resultado de 1 a 0 en favor a San Pedro, por lo que la serie (global 2 a 2) se definirá por tanda de penales.

Noticia en desarrollo*