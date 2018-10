Coopser: Obra social o mutual, nuevas oficinas y 10 millones en el balance aprobado por asamblea

La Coopser recuperó protagonismo esta semana cuando se supo que nuevamente el cuatro por ciento de lo abonado en las facturas destinado al Fondo de Obras Públicas Comunitarias será restituido tras la suspensión de seis meses que dispuso el Concejo Deliberante en medio del "tarifazo" y en vísperas de las elecciones que desataron una polémica que terminó con el triunfo de la lista oficialista apoyada por la gestión del intendente Cecilio Salazar a punto tal de que uno de sus principales alfiles en el Concejo Deliberante, Matías Franco ahora integra el cuerpo directivo mientras que quien era hasta ahora vocal suplente - Eliseo Almada- asume en el Consorcio de Gestión del Puerto.

El viernes por la noche, el Consejo de Administración afianzó su continuidad y dispuso en la asamblea anual de delegados la concreción de varias iniciativas, algunas de ellas con el propósito de ofrecer a los socios un servicio de salud accesible a través de una mutual cuya apertura será estudiada durante 2019.

"La idea es que con el menor costo posible el asociado pueda acceder a un servicio de salud", dijo Emilio Longueira durante la reunión tras destacar la recuperación de los 50 puestos de trabajo y de camas de internación de la ex Clínica San Martín. El sábado en Sin Galera amplió detalles y dijo: "es más bien una obra social, una prepaga, lo que anunciamos en la campaña. Una obra social que tenga el menor costo posible para que se atiendan en el sanatorio Coopser como primer medida, y que si no puede el sanatorio se te derive con convenios a otros lugares”. Luego agregó, "otra cosa que se anunció es que el sanatorio va a tener nuevos rubros de aparatología para que los sampedrinos no tengamos que irnos para hacernos un estudio porque la máquina no esta en San Pedro”.

Respecto a la remodelación y traslado de las oficinas administrativas al histórico salón de usos múltiples destacó que serán respetadas las características arquitectónicas de la vieja usina, presentaron bocetos y se tomó la decisión de invertir tras haber postergado esa obra desde el año 2007. "Dentro del salón comunitario, con doble altura, ahí estarán todas las oficinas. También queda parte del salon, pero se hace prácticamente todo nuevo, y se arranca por ahí, por el salón".

En cuanto al superavit de 10.000.000 de pesos, señaló que pese a los pronósticos lograron cerrar en junio un ejercicio con dinero a favor aún con la erogació que provocó la compra del sanatorio que ahora gerencia la entidad. Consultado sobre áreas que puedan ser deficitarias indicó que "hubo un poquito de pérdida en obras y un poquito en servicio de ambulancias, pero muy poquito".