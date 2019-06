Coopser devolverá dinero por cobrar 12 años de servicios sociales por una persona fallecida

La cooperativa de provisión de servicios eléctricos, públicos y sociales de San Pedro, Coopser, deberá devolver a la familia de una socia que falleció en 2007 el monto del dinero percibido por servicios sociales desde entonces, puesto que nunca la dieron de baja y le siguieron cobrando.

El hijo de la señora –que falleció hace 12 años y su sepelio estuvo a cargo de la cooperativa– se dio cuenta de la situación el día en que fue a cambiar la titularidad del medidor. El personal de la cooperativa se sorprendió y le dijeron que quizás había un “error administrativo”.

“No sabían que estaba muerta y el sepelio lo hicieron ellos. Yo jamás miré la boleta, yo pagaba. Acá venían dos facturas, la del comercio y la de la casa, venían juntas y yo las pagaba. Cuando fui a hacer el cambio del medidor, saltó esto”, contó el damnificado a La Opinión.

Su situación fue tratada y lo llamaron por teléfono para informarle que tenía que canalizarlo por las vías correspondientes. “Se ofendieron porque les dije que me estaban cagando. Así que fui a Defensa del Consumidor y la chica me hizo el reclamo. Entonces me dijeron que con el certificado de heredero iban a pagar”, señaló.

Consultada sobre el caso, la titular de la OMIC confirmó que asesoró a una persona con un caso de esas características. En esa oficina confeccionaron una nota para elevar a Coopser, que respondió al reclamante.

En la respuesta, la cooperativa reconoció que hubo un “error humano” por el que estuvieron todos estos años cobrándole un dinero que no correspondía e informaron que están dadas las condiciones para devolver el monto percibido de manera irregular.

Para ello, el usuario que reclamó debe presentar una declaratoria de herederos, para que Coopser no tenga dudas respecto de a quién debe pagarle. La señora fallecida tiene dos hijos y hay una sucesión abierta, por lo que el abogado que lleva adelante los trámites será el que deba solicitar esa declaratoria de herederos que les permitirá cobrar.

“Resulta que ahora tengo que hacer una pila de trámites para que me paguen”, se quejó el usuario y analizó: “Lo que pasa es que me tienen que pagar al precio de ahora”.

La cooperativa reconoció que está en falta porque no tomó los recaudos para que no continúe la facturación de un servicio que ya fue prestado y cuya relación contractual termina cuando el titular fallece. En ese marco, Coopser está dispuesta a pagar y lo hará cuando los trámites de la declaración de herederos se completen. Mientras tanto, ya dieron de baja a la socia.