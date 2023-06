Convocatoria por salud mental: entregarán petitorio que incluye declaración de emergencia

A las 19.00 de este sábado, una movilización frente a la Municipalidad pedirá profundizar las políticas públicas relacionadas con la salud mental, tras tres episodios de suicidio que incrementaron la preocupante estadística de San Pedro al respecto.

Publicidad

Lucian Baca, mamá de una víctima reciente e impulsora de la movilización, anunció en Sin Galera que entregarán un petitorio con 17 puntos que consideran debe abordar el Estado local para mejorar las condiciones de atención en el distrito.

“Sin banderas políticas, sin discurso, quien quiera puede llevar una vela, la idea es sentarnos a hacer un minuto de silencio por las víctimas y entregar el petitorio”, anunció la docente y reveleó que el intendente Cecilio Salazr e comunicó con ella para confirmarle que va a recibir los puntos que le llevarán.

“Hacemos un llamado a la comunidad que por favor, por más que no les haya ocurrido nada de esto que estoy contando tenemos que entender que nadie esta exento”, señaló Luciana Baca.

En el petitorio solicitan una red de asistentes sociales para buscar a los pacientes que no concurren al tratamiento; la reactivación del centro de día que Chocho Rodríguez y AFES fundaron en la antigua escuela del paraje Las Flores; acceso a la información sobre los profesionales que actúan en el distrito y capacitación para ello.

Además, Luciana Baca anunció que solicitarán al Gobierno que declare la emergencia en salud mental en San Pedro. “Tenemos que entender que nuestra ciudad es el distrito que mayor tasa de intentos de suicidio tiene, y de consumacion, y que le puede pasar a cualquiera, lamentablemente”, advirtió.

“Esta sentada sería el primer paso, la idea es que después vayan generandose difentes medidas y acciones que nos ayuden a sobrellevar esta situacion y orienten a las familias que están atravesando el periplo que yo atravese con mi hija y su internación”, dijo.

El petitorio completo, dirigido al intendente Cecilio Salazar:

Nosotros, familiares de víctimas de suicidio y mamás y papás de jóvenes que son pacientes psiquiátricos nos dirigimos a usted con el fin de plantear una serie de peticiones y propuestas relacionadas con la falta de atención psicológica y psiquiátrica en los consultorios de salud mental pública de nuestra ciudad. La situación actual requiere de acciones urgentes para abordar esta problemática y garantizar el bienestar de nuestra comunidad. A continuación, detallamos nuestras solicitudes:

1. Declaración de emergencia sanitaria: solicitamos que se declare la emergencia sanitaria en nuestra ciudad si aún no se ha hecho. Esta medida permitiría asignar recursos y priorizar la atención en salud mental, reconociendo la urgencia y la importancia de abordar esta situación de manera efectiva. En especial, la puesta a punto y disponibilidad de las ambulancias.

2. Difusión a la comunidad de los profesionales que trabajan en la salud mental pública: necesitamos que la comunidad esté informada sobre quiénes son los profesionales que trabajan en este nivel y quiénes están de guardia los diferentes días de la semana. Es urgente y necesario que cada profesional haga un seguimiento de los pacientes porque comprendemos que no se puede generar un vínculo profesional-paciente cuando es tan alta la rotación de psicólogos, es decir, a un mismo paciente lo ve más de un profesional lo que implica un retroceso en el proceso de terapia y genera una gran incomodidad tener que estar explicando a diferentes profesionales cuál es la historia de vida de cada paciente y su padecimiento. Es como comenzar de cero cada vez.

3. Red de asistentes sociales: proponemos la activación de una red de asistentes sociales que puedan acercarse a los domicilios de los pacientes que no pueden acudir a las sesiones. Es crucial comprender que muchas familias son de bajos recursos, viven lejos de los consultorios y carecen de los medios económicos o de transporte necesarios para desplazarse. Además, muchas madres tienen a cargo a sus hijos y no cuentan con alguien que los cuide mientras asisten a las sesiones. Asimismo, consideramos que muchos pacientes, debido a su depresión, pueden no tener la fuerza para salir de sus hogares. Estos asistentes sociales podrían brindar apoyo y facilitar el acceso a la atención que tanto necesitan.

4. Participación de psicólogos y psiquiatras locales: apelamos a la buena voluntad de los aproximadamente 200 psicólogos y psicólogas que residen en nuestra ciudad para que se hagan cargo, de manera individual, de un paciente al que puedan brindar tratamiento de manera gratuita o a un costo simbólico. Esta colaboración sería de gran ayuda para ampliar la capacidad de atención y aliviar la demanda existente. Desconocemos el número de psiquiatras que trabajan en nuestra ciudad pero juzgamos importante que ellos también se comprometan a trabajar de manera solidaria.

5. Capacitación compulsiva de psicólogos locales: tenemos conocimiento de que muchos de los profesionales no tienen especializaciones ni capacitaciones en prevención y postvención del suicidio. Entendemos que es de suma urgencia una capacitación masiva y obligatoria en este tema.

6. Pasantías para estudiantes de Psicología: solicitamos que los estudiantes de último año de la carrera de Psicología puedan asistir a los pacientes en calidad de pasantes. Esta experiencia les permitiría adquirir conocimientos prácticos mientras brindan apoyo a aquellos que lo necesitan, bajo la supervisión de profesionales calificados.

7. Línea telefónica de asistencia al suicida: es fundamental habilitar una línea telefónica local de asistencia al suicida. Esta medida permitiría brindar ayuda inmediata a personas en crisis y prevenir situaciones trágicas. La disponibilidad de este recurso podría salvar vidas y ofrecer un espacio de contención en momentos críticos.

8. Red de abogados que faciliten el proceso de judicialización de los pacientes: los testimonios de los familiares de pacientes psiquiátricos dan cuenta de lo difícil que es lograr contratar un abogado que esté especializado en la judicialización de estos casos. Además, los honorarios son muy elevados. El Municipio debería disponer de profesionales ad hoc que intervengan a un bajo costo o ad honorem.

9. Intervención de Desarrollo Humano para el acceso a acompañantes terapéuticos: otra de las situaciones límite que vivimos los familiares de pacientes psiquiátricos es la imposibilidad de conseguir acompañantes terapéuticos. Para quienes tienen obra social, los trámites de contratación de estos profesionales son engorrosos y para quienes no tienen obra social, es prácticamente imposible conseguir este recurso humano. Consideramos que Desarrollo Humano debe intervenir armando un listado de acompañantes terapéuticos que esté a disposición de la comunidad cuando se lo requiera y también que pueda costear la contratación de estos profesionales para familias de bajos recursos.

10. Talleres barriales municipales: proponemos que los talleres barriales municipales habiliten clases especiales para pacientes psiquiátricos ambulatorios de bajo riesgo. Estas clases adaptadas podrían brindarles un espacio de aprendizaje y recreación, fomentando su inclusión social y mejorando su calidad de vida.

11. Comisión de profesionales y familiares: solicitamos la formación de una comisión integrada por profesionales, familiares y abogados que puedan brindar contención a los parientes de las víctimas de suicidio. Esta comisión estaría encargada de orientar y asesorar en los trámites burocráticos necesarios tras la consumación del acto. Muchos familiares hemos experimentado la soledad y desorientación al no saber qué decisiones tomar con respecto al cuerpo de nuestros hijos, y nos vimos en la necesidad de acudir, en estado de shock, a la comisaría en varias ocasiones. Esta comisión sería de gran ayuda para evitar situaciones similares en otras familias afectadas.

12. Capacitación del personal de salud y funcionarios: es crucial brindar capacitación urgente al personal de salud, así como a los funcionarios municipales y judiciales, para que puedan tratar a las madres y a los padres que han perdido a sus hijos con dignidad y empatía. Los familiares de pacientes psiquiátricos hemos experimentado situaciones en las internaciones de nuestros hijos en el hospital local en las que el personal constantemente nos recriminaba nuestro accionar y acompañamiento como madres y padres de pacientes psiquiátricos de alto riesgo. Situaciones similares ocurrieron en el área de Desarrollo Humano. Es fundamental que se promueva un trato respetuoso y comprensivo hacia estas madres y padres, quienes están atravesando momentos extremadamente difíciles.

13. Asistencia económica para familiares de víctimas de suicidio: solicitamos que se dispongan los medios necesarios para que los familiares de víctimas de suicidio de bajos recursos puedan contar con el apoyo económico para velar y sepultar a sus seres queridos. Comprendemos que estos trámites pueden resultar costosos y están fuera del alcance de muchas personas, por lo que es necesario garantizar el acceso a estos recursos en momentos de profundo dolor sin que transiten fatigosos trámites burocráticos.

14. Inclusión de la Guía de Abordaje del Suicidio en la formación docente: proponemos que los institutos de formación docente de nuestra ciudad incluyan en sus currículas el análisis y trabajo con la Guía de Abordaje del Suicidio, emitida por el Ministerio de Educación en el año 2017. De esta manera, los futuros docentes podrían estar mejor preparados para detectar y abordar situaciones de riesgo en el ámbito escolar.

15. Charlas y trabajo interdisciplinario en las escuelas secundarias: solicitamos que se realicen charlas sistemáticas por parte de profesionales en las escuelas secundarias de nuestra ciudad, donde se concentra el mayor grupo de riesgo. Además, proponemos que los equipos docentes trabajen en conjunto y de manera interdisciplinaria en proyectos y secuencias didácticas que permitan que los jóvenes se vinculen desde una perspectiva de pulsión y proyecto de vida. De esta forma, se promovería su bienestar emocional y se fomentaría una visión de futuro positiva. También es importante el trabajo en el nivel primario para prevenir y tratar las situaciones de bullying que pueden llevar a una situación de suicidio.

16. Reflotamiento del espacio en Paraje Las Flores: solicitamos asistencia económica para reflotar el espacio del Paraje Las Flores, de manera que pueda funcionar como un centro de día para brindar apoyo y atención a las personas afectadas por problemas de salud mental. Este centro sería un lugar de encuentro y contención para aquellos que necesitan apoyo durante el día.

17. Trabajo en red con ONG y asociaciones: solicitamos el establecimiento de una red de trabajo en conjunto y colaboración con las diferentes ONG y asociaciones de nuestra ciudad, como Los Naranjos, Grupo Renacer, AFES, entre otros. Esta cooperación permitiría unir esfuerzos y recursos para abordar de manera más efectiva los desafíos relacionados con la salud mental en nuestra comunidad.