Controles ginecológicos en centros de salud

Este miércoles 5 de julio se llevará a cabo una campaña de PAP en el Centro de Salud Las Canaletas y el viernes 7 de julio tendrá lugar en el Centro de Salud Mateo Sbert.

En Las Canaletas, se atenderá a un total de 15 personas y los turnos deberán ser reservados de forma previa de 8:00 a 12:00.

En Mateo Sbert, además de los exámenes de PAP, se realizarán también exámenes de colposcopía. Los turnos se otorgarán por orden de llegada y hay disponibles 20 lugares.

Para ser atendido es importante no estar con el período menstrual, no haber mantenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas y no haberse sometido a ningún tratamiento médico vaginal que involucre óvulos o cremas en las últimas 48 horas.