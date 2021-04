Consulta: ¿Quién controla el 30% de la capacidad?

“¡Hola! Me interesaría saber sobre el cumplimiento del 30% del aforo en locales que desarrollan actividades debido a que según resolución debe cumplirse. Entiendo que el municipio cuando los habilita locales establece la capacidad máxima del lugar, por consecuencia es fácil controlar. Porque se observa que no se entiende o no se quiere entender. Ejemplo: si a una actividad van 20 personas y el local está habilitado para esa cantidad, ahora deberían ir seis, pero por lo que se ve no se cumple. La pregunta sería: ¿se apela al manejo personal o al control municipal?”