Consulta: “¿Por qué el hospital hace extracciones dentales solamente?”

#336 envió una consulta: “¿A dónde va la gente que tienen algún tipo de infección en su dentadura? Me llamó la atención el otro día que tuve que asistir a la guardia del hospital y mientras esperaba una señora me contaba que, cada vez que le dolía una muela, recurría a que directamente le saquen la pieza dental ya que el hospital no realizan arreglos, solamente hacen extracciones. Pero mientras tanto la gente recurre a la guardia a que le apliquen calmantes porque no les queda otra al no contar con recursos. ¿Por qué?”.

Publicidad