Consiguieron dadores de sangre para Cristian Novaro: “Está muy delicado, en terapia intensiva”

El exconsejero escolar Cristian Novaro, de 45 años, permanece internado en terapia intensiva en el sanatorio de la Unión Obrera Metalúrgica(UOM) de San Nicolás luego de un episodio cardíaco que sufrió durante el fin de semana tras ser destituido de su cargo y a un mes de que lo operaran para colocarle un stent.

Su familia había pedido dadores de sangre que rápidamente consiguieron, informó su esposa, Cecilia, esta viernes en Radio Cuarentena. “Hasta recién tuve llamados de alumnos que querían donar sangre, ayer ya saturamos la cantidad de gente que necesitábamos pero los tenemos en cuenta porque a él lo siguen transfundiendo”, señaló.

Respecto de la salud de Novaro, su esposa informó: “Está muy mal, la verdad es que viene, como todos ya saben, desde el episodio en el que le pusieron lo del by pass, en el medio pasó la denuncia, evidentemente nunca se pudo recuperar, las licencias no se las tomaron como debía ser, no alcanzó ni a reponerse psicológicamente ni nada”.

El docente tuvo una hemorragia durante el fin de semana, tras la sesión especial del viernes en la que el resto del Consejo Escola votó por unanimidad su destitución. “Lo atendieron de urgencia en el hospital Sadiv, con hematocritos de 23, de ahí fue el traslado para San Nicolás y automáticamente entró en terapia”, contó.

“Estuvieron dos días viendo qué iban a hacer con él, el infarto estaba previsto y sucedió. Hace dos días le agarró un infarto y está muy delicado”, dijo la esposa del exconsejero y agregó: “Está muy bien atendido por suerte, los médicos están al lado de él, pero con los hematocritos tan bajos es probable que tenga otro episodio”.

Novaro está conciente y en las últimas horas, según informaron los médicos que lo atienden a su familia, pudo dormir. Su esposa señaló que tiene mucho dolor en el pecho y que la tarea de los profesionales que lo asisten está centrada en evitar que vuelva la hemorragia.

“Estamos hace dos días, angustiosamente, esperando. Ahora está en manos de Dios, nos queda rezar mucho y pedir que la gente que lo quiere bien que pida por él”, dijo Cecilia en Radio Cuarentena este viernes.

Sobre la situación que desembocó en la denuncia penal y en la sesión especial en la que lo destituyeron, su esposa dijo: “Yo creo que todo esto se va a aclarar, quisiera que se terminara ya. Le habíamos planteado que deje todo así nomás y el nos dijo que no era justo, que se iba a ir pero que su hijo no piense que había hecho las cosas mal, su preocupación era esa, su hijo adolescente, por lo que repercute todo esto, y no quiere que su hijo tenga un visión de su padre que no es”.

“Él no pudo cuidar a su familia, nadie nos protege, estamos expuestos a los comentarios de la gente, no les importa el dolor, juzgan, ponen nombres, y él, así como lo ves, es una persona súper sensible”, aseguró la esposa de Cristian Novaro.