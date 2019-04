Conseguir medicamentos, la odisea que agota a a los jubilados

Rosa es una jubilada de 63 años que padece problemas de presión y diabetes, entre otras enfermedades. Esta semana pasó momentos sumamente delicados por la falta de medicación y la "irresponsabilidad de los profesionales".

El sábado en Sin Galera, relató la odisea que debió vivir junto a su hijo para poder conseguir sus medicamentos: "estuve 4 días sin las pastillas porque la doctora se fue de vacaciones y no me dejó la receta, me podría haber muerto si no fuera porque mi hijo también tiene diabetes y me dio de su medicación", explicó.

Aunque en reiteradas oportunidades han llegado reportes sobre situaciones similares que deben atravesar los jubilados cuando requieren de atención en ANSES y/o PAMI, las declaraciones de Rosa llevaron a decenas de vecinos a sumar sus reclamos por la "mala atención".

"Mis medicamentos salen 1800 pesos y jamás me los cubrieron, más de la mitad de la jubilación se me va en eso" y "En PAMI y ANSES te atienden sin ganas, reclame el cambio de médicos pero nunca te dicen cuáles son como para que vos puedas elegir", eran algunos de los mensajes que llegaban a lo largo del programa.

"Yo sé que somos muchos los viejos que pasamos por estas cosas, nos tratan mal, tenemos que ir 15 veces para que nos den las cosas, a mí me dieron estudios en noviembre y recién los pude terminar la semana pasada, es una vergüenza", detallaba en el móvil la damnificada.

Por otro lado, en medio de las declaraciones, salió a la luz que una de las médicas que atiende a los afiliados, tiene en su contra denuncias por "mala atención" y "falta de profesionalismo" ya que en reiteradas oportunidades, ha entregado recetas sin siquiera conocer a sus pacientes.

Rosa finalmente logró conseguir su medicación, sin embargo, explicó "el problema es que yo ya se que el mes que viene me va a pasar lo mismo, mi hijo tuvo que ir a pelearse con todos para que le dieran una receta y pudiera ir a la farmacia, y esto no debería ser así".