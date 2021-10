Conflicto en Río Tala por la comisión del centro tradicionalista Poncho Pampa

La publicación de una pollada en el predio del centro tradicionalista Poncho Pampa de Río Tala provocó una polémica entre quienes organizan esa actividad y los miembros de la comisión de la entidad, dos partes que mantienen una disputa por la conducción de la institución gaucha de esa localidad.

Damián Crespiens es el secretario de la Comisión de Eventos y del centro tradicionalista Poncho Pampa. Este martes se comunicó con La Opinión para denunciar que esa pollada es una presunta estafa porque utilizan el nombre del grupo sin que ellos estén al tanto.

Del otro lado, Damián Crispien —se llaman casi igual y hasta son familiares— aseguró que quienes organizan la pollada tienen como intención revitalizar el centro tradicionalista y conformar una comisión distinta a la actual.

El entuerto comenzó cuando Crespiens vio una publicación en un medio de Río Tala que, a modo de publicidad contratada, anunciaba la pollada. “Nadie nos llamó ni preguntó”, aseguró.

El anuncio del evento señalaba que este domingo 24 se realizará una pollada en el predio Poncho Pampa una pollada y figuraba un número de contacto para encargar. Allí atendió Damián Crispien, quien sostuvo que la actividad es para “mejorar el lugar” y aseguró:

“Nosotros queremos quedarnos con el campo como integrantes de una nueva comisión”.

Crespiens, secretario de la comisión actual, informó que la conducción del centro tradicionalista Poncho Pampa rige desde el 10 de diciembre de 2018 y que para que otro grupo tome lugar tendrá que esperar hasta que haya nuevas elecciones.

“Ya formamos los papeles, por derecho, y vamos a utilizar el predio del Poncho Pampa que es de nuestro pueblo. Todavía no somos autoridad, pero tenemos todo en regla”, aseguró Crespiens y cuestionó al otro grupo:

“Ellos quieren hacer todo por izquierda”.

Por su parte, Crispien cuestionó que el predio no observó mejoras en los últimos años y que se necesitan cambiar cosas. El otro, Crespiens, sostuvo que está en perfectas condiciones y que hasta reformaron la cantina.

El fin de semana largo hubo un evento en el lugar. Si bien no cobraron entrada, se les pidió a quienes asistan que lleven un alimento no perecedero. “Mucha gente participó, hicimos una jineteada que nos costó un montón, pero no sé qué es lo que quiere”, se quejó Crespines.

“Nosotros en el 2018 lo llamamos para que fueran a hacer la personalidad jurídica y no se acercaron, entonces no sé por qué ahora, después de la fiesta”, señaló y destacó: “Lo que no quiero es que usen nuestro nombre para una pollada”.