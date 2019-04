Conflicto Círculo Médico y Osprera: Lorena Salazar reconoció la deuda pero advirtió que "piden un aumento que no podemos pagar"

El Círculo Médico y las clínicas San Pedro y Coopser cortaron las prestaciones a la obra social de los trabajadores rurales para reclamar una deuda en el pago de honorarios. Aunque el presidente, Mario Bernasconi, aseguró que no estaban discutiendo aumentos, la titular local de Osprera, Lorena Salazar, sostuvo que "aunque pagáramos lo que debemos, que es cierto que se debe, nos dijeron que no van a renovar la cobertura si no aumentamos". Dijo que "por la falta de trabajo", la recaudación sufrió una baja importante.