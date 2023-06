Confirman sumario para investigar los vales de combustible en Vuelta de Obligado

El pedido de informe de la concejala Florencia Sánchez sobre el presunto desvío de vales de combustible de la ambulancia de Vuelta de Obligado para otros fines tuvo eco en el Concejo Deliberante, que lo aprobó por unanimidad.

Publicidad

Así, el intendente Cecilio Salazar deberá dar explicaciones a los ediles respecto de la sospecha sobre el cambio por dinero en efectivo de vales que sobraban en el Centro de Salud de la localidad cuya autoridad política es el subdelegado Hugo Borda.

Juan Cruz González, presidente del bloque oficialista Unión por la Patria que responde a Salazar, adelantó el acompañamiento de su bancada e informó que el Gobierno ya puso en marcha la investigación interna para deslindar o atribuir responsabilidades por el tema.

“Entendemos necesario que toda la comunidad pueda saber lo que pasa en esta situación”, dijo González cuando confirmó que “ya se iniciaron los sumarios administrativos correspondientes”.

Además, recordó que el Ejecutivo trabaja “para salir del sistema de vales de combustible, que es muy antiguo” con el plan de implementar un sistema de tarjetas, como anticipó apenas asumió en su cargo el secretario de Economía, Alfredo Carrasco.

Señaló que de esa manera evitarán la posibilidad de que ocurran “este tipo de hechos de corrupción, porque es un hecho de corrupción si un vale de nafta se usa para otra cosa y debe ser esclarecido”, aseguró.

El proyecto fue elevado por la concejala opositora Florencia Sánchez tras tomar conocimiento por parte de vecinos acerca de la situación. “Me narraron lo sucedido y decidí utilizar esta herramienta que me da la Ley Orgánica, que es el proyecto de comunicación”.

Señaló que le indicaron que en Vuelta de Obligado la ambulancia no estaría utilizando la cantidad de combustible asignado, por lo que los vales se habrían cambiado por dinero en efectivo, con conocimiento del subdelegado Hugo Borda y de la Secretaría de Salud que conduce Pablo Pichioni.

“En teoría, las autoridades sabría de esto. Nadie controla las decisiones del personal, habrían dado la autorización para que se cambie por dinero y se invierta en el Centro de Salud, que desde el punto de vista estrictamente legal tampoco corresponde”, detalló.

“¿Controlan los vales de combustible que dan? ¿Cómo rinde esa persona si esos vales se usaron o no? No se puede cambiar por efectivo, no se puede hacer”, señaló Sánchez en el recinto durante la sesión.