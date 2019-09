Concejales y funcionarios no cobrarán el bono pero sí el aumento que les toca a los municipales el mes que viene

El gobierno necesitará 7 millones extra el mes que viene para hacer frente al compromiso que asumió de pagarles a los empleados municipales un bono de fin de año y el 8 por ciento de la segunda cuota del aumento previsto para este año, que fue covenido en un 31 % en tres tramos.

En el acta que firmaron los representantes del gobierno y de los sindicatos municipales quedó expresado que tanto los funcionarios del gabinete como los concejales no están abarcados en el pago del bono, por lo que el mes que viene, cuando se liquide ese ítem no remunerativo, no lo percibirán.

De todas maneras, tanto los miembros del gobierno de Cecilio Salazar como los 18 ediles que conforman el cuerpo que preside Mónica Otero serán beneficiarios de un aumento en sus sueldos y dietas, puesto que sí les corresponde el 8 por ciento, como a los trabajadores del Estado local.

De la misma manera, el intendente Cecilio Salazar también verá incrementar su salario, puesto que, al igual que el de los ediles, está atado al de los trabajadores municipales. En el caso de los concejales, son 3,5 veces el sueldo mínimo de un ingresante con 40 horas y en el del jefe comunal, 14.