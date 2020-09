Concejales proponen "repudiar" a un paciente psiquiátrico que en medio de un brote golpeó a un médico

Natalia Claverini, Patricia Rocca y Gerardo Pelletier presentaron un proyecto de resolución para "repudiar la violencia" contra el médico Pablo Gallo, quien la semana pasada resultó golpeado por un paciente cuando fue a asistirlo desde el SAME. Se trata un joven con problemas psiquiátricos que ese día había intentado atentar contra su vida. Su familia había llamado a la tarde al 107, pero como no hay guardia de Salud mental no lo habían trasladado.