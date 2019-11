Concejales lamentaron "el tiempo que la actividad le quita a la familia", al despedirse en la última sesión del año

La sesión de este jueves fue la última del período ordinario 2019. También fue la última para el mandato de los nueve ediles electos en 2015, que al finalizar la sesión hicieron uso de la palabra para despedirse del Concejo Deliberante.

Juan Garavaglia, Mónica Otero, Matías Franco, Gerardo Pelletier y Andrea Maroli, por Cambiemo; Rodolfo Trelles, Florencia Sánchez y Damián Mosquera, electos por el Frente para la Victoria; y José Luis Tirelli, del Frente Renovador, son los que cumplieron mandato. De ellos, Otero, Pelletier y Sánchez fueron reelectos y el 10 de diciembre asumirán por un nuevo período.

Durante la sesión, los ediles que se despidieron tuvieron palabras relacionadas a sus labores, a los debates que se dieron en los temas en los que hubo diferencias, a los consensos y disensos, pero también algunos se refirieron a cuestiones personales.

La primera que habló e hizo un planteo en ese sentido fue Andrea Maroli, que agradeció a su familia y especialmente a sus hijos, de 8 y 20 años, a los que "he incursionado en la política", dijo. "Han aprendido que hay que dar sin pedir nada a cambio, porque lo que sale del corazón es bien retribuido", señaló.

A su turno, Trelles, Sánchez y Tirelli también agradecieron el apoyo de sus familias durante los cuatro años de mandato, al igual que Mosquera, que atraviesa una situación familiar complicada y que le impidió hablar durante la sesión, aunque intentó decir unas palabras de agradecimiento.

Fueron Gerardo Pelletier, Juan Garavaglia y Matías Franco los que se extendieron respecto de las dificultades familiares que acarrea ser represenante del pueblo en el Concejo Deliberante, militar en política y ocupar un cargo de estas características.

"Personalmente, en esta tarea, se pierde mucho más de lo que se gana, en todo sentido, económico, personal, familia, afectos", dijo Juan Garavaglia, que se quebró cuando habló de su hija de tres años. "Muchas veces te saca tiempo con ella, con la familia", dijo y agregó: "A veces noto que es muy injusto para todos. El día a día, es constante ,la gente te demanda y uno tiene la misión de responder. Es el juego de la política".

El sindicalista portuario Matías Franco también hizo su evaluación de su paso por el Concejo y agradeció a sus compañeros de bloque y a los de la oposición por el buen marco en el que se dieron las discusiones. Como lo hicieron todos los que hablaron, Franco destacó a los empleados del HCD por la buena predisposición.

El edil también se refirió a la familia: "Uno se emociona porque cuando nos dedicamos a la política, te demanda mucho tiempo, ese tiempo se lo consume a la familia", señaló y agregó: "Uno se pone a pensar todas las cosas que pierde, los sacrificios que uno hace, que no hay valor monetario que lo supla. Quiero gradecerle especialmente a mi familia por el aguante".

Pelletier pidió disculpas a su familia por "estar en boca de todo el mundo, que te trata como si la política fuera una cosa mala y sucia. En todas las profesiones hay gente honesta y sinvergüenzas" y dijo que sus hijos "pagan los platos rotos de que cualquier cuatro de copas salga a decir cualquier cosa de nosotros sin realmente conocer cuál es el trabajo cotidiano que nosotros tenemos que hacer".

"No somos los mejores, pero no me cabe duda de que hemos puesto lo mejor de nosotros para que las cosas se hicieran de la mejor manera posible", finalizó su referencia a lo ocurrido en el recinto el concejal Pelletier durante la sesión de este jueves.