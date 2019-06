Con Roly Serrano y futbolistas sampedrinos, la TV Pública narró historias en la cancha del Merendero de Raquel

La TV Pública emitió el domingo a las 18.00 el quinto capítulo de "Que vuelvan los potreros" que se filmó el 25 de mayo en San Pedro con epicentro en la cancha de fútbol ubicada frente al Merendero de Raquel y contó con la presencia estelar del actor Roly Serrano quien días atrás se llevó el premio Martín Fierro a mejor actor de reparto por su participación en El Marginal 2 como "El Sapo".

Con Cecilio Flematti en la conducción, el programa comenzó en la costanera con Serrano en el Paseo Público y, después, la palabra del Director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete, en la Escalera de las Flores donde contó la relación de la ciudad con los potreros y el objetivo de llevar el deporte a los barrios como eje fundamental de la gestión.

Ya en el campo de juego comprendido entre las calles Benefactoras Sampedrinas, Fray Cayetano Rodríguez, Fray Del Pozo y Liniers, el intendente, Cecilio Salazar, recibió a la producción y se refirió a su pasado, cuando era un niño, en ese lugar, próximo a la casa en la que creció. También, el Director de Direcciones de Fomento, Fernando Negrete, explicó quiénes eran los jugadores elegidos para disputar el partido que fueron seleccionados por él y Sánchez Negrete previamente en una recorrida por diferentes barrios.

-La cancha desde el aire.

En el duelo de "veteranos" contra "pibes" el marcador terminó en empate y Serrano y Flematti preseleccionaron a Agustín Esquivel, Mauricio Celié y Matías Celestino Luna por lo demostrado en el juego. Posteriormente, se eligió a Esquivel para integrar la Selección Argentina de Potreros quien, semanas atrás después de la grabación contó a La Opinión: "Fui a probarme y quedé yo sólo. Muy contento de ir a la selección, gracias a Dios se me abrieron las puertas. Fueron a mi casa con las cámaras, me entrevistaron a mí y mi familia para ver como vivíamos. Me pone muy contento porque es la primera vez que me pasa y uno jugó siempre en un potrero también".

Agustín, que es empleado municipal y se desempeña en el corralón, fue entrevistado en su casa en la que vive junto a su abuela Domiciana de 93 años a quien definió como su mamá y con quien habita desde los 5 años por decisión propia y para "cuidarla". Además, integra el plantel de primera de Independencia donde es uno de los más queridos por la hinchada por su trayectoria en el club y apego a la camiseta. Con el Auriazul fue campeón del Apertura 2017 y marcó un tanto en la final de vuelta ante Sportivo.

-Esquivel junto a su abuela Domiciana.

Luna, en tanto, contó que estudia en la Secundaria la cual terminará en el corriente año y que jugó en Independencia hasta que dejó porque los problemas familiares lo deprimieron. En el caso de Celié, de 18 años y con un plan social, también representó a la I en sus inicios en el deporte más popular y se mudó en "cancha grande" a América.

Otra de las historias que destacó "Que vuelvan los potreros" fue el caso de los arqueros que tuvo cada equipo. Claudio Alé, empleado municipal coordinador del Centro Integrador Comunitario (CIC) de 45 años, lo hizo para los "veteranos" y su hijo Abraham, de 20, para los "pibes". Aunque se enfrentaron, comparten un conjunto que participa en los certámenes internos de Pescadores y, entre risas, coincidieron en que terminaron en el arco por no tener la habilidad suficiente para hacerlo en otra posición.

El tramo más emotivo fue, en el final, cuando Flematti se introdujo en el Merendero de Raquel Altamirano y dialogó con ella sobre su función en el barrio y la importancia de su tarea. Además, contó que el comedor surgió cuando padecía un cáncer y como se sentía sola se acercó al potrero de enfrente de su casa, comenzó a dialogar con los chicos y de a poco ellos mismos se fueron acercando a comer y, después, algunos como "Coco" y Matías se quedaron a vivir y no quisieron volver con sus familias.

-Raquel en el merendero.

En total participaron de la producción alrededor de treinta sampedrinos los cuáles en su mayoría protagonizaron el partido de fútbol ante la atenta mirada de Serrano y Flematti más vecinos del barrio que se acercaron a observar la producción de la TV Pública que revolucionó el barrio y las ilusiones de los chicos.

¿Qué es "Que vuelvan los potreros"?

Según señala la web de la TV Pública, es un "docu-reality deportivo y social que recorre las canchitas de fútbol del país para armar la Selección Argentina de Potreros". La conducción está a cargo de Cecilio Flematti quien va a buscar a aquellos que se destacan dentro de lo más profundo de la cultura social del deporte más popular de la Argentina. Además, conecta los semilleros de la vida social futbolística con las historias de vida de sus protagonistas, sus amigos y entornos familiares. Se destaca especialmente su procedencia y prácticas de su vida cotidiana y su mundo social.