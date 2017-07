Con polémica y debate, aprobaron el pedido de informes sobre las obras en marcha que presentó la oposición

Con un extenso debate no exento de chicanas, la primera sesión del Concejo Deliberante tras la confirmación de las listas que competirán por las nueve bancas de ese cuerpo que se renuevan este año tuvo como tema central un pedido de informes de la oposición sobre las obras en marcha en la ciudad.

El proyecto fue firmado por todos los bloques de la oposición, aunque su autor fue Ariel Ramanzini, blanco del oficialismo durante la discusión en el recinto, sobre todo de Mónica Otero, vocera para defender al Gobierno, pero también Sergio Rosa y Gerardo Pelletier.

"No logramos que el Ejecutivo entienda que la nformación que solicitamos, los pedidos que efectuamos, son por las tareas que tenemos que realizar, para eso nos eligieron los vecinos", se quejó el edil opositor y precandidato en una de las listas internas de 1País, Ramanzini.

"Vemos que hay obras, las reconocemos, no es necesario que las enumeren una tras otra, hay que reconocer cuando se hacen cosas, pero eso no autoriza a hacer las cosas sin ser transparentes", señaló y aseguró: "Si no hay nada que ocultar, no vemos el inconveniente de que se muestre cómo se hacen las cosas".

"El dinero que se administra es de todos los vecinos. Si lo están utilizando como corresponde, de acuerdo a la ley, no vemos motivo para que no se pueda mostrar para que hagamos nuestra tarea, que es el control", dijo uno de los referentes del massismo local.

La encargada de responderle fue Mónica Otero, quien señaló que muchas de las obras a las que refiere el proyecto corresponden al año pasado, por lo que el detalle que solicitan "podrían haberlo obtenido durante la rendición de cuentas, pero no solicitaron los legajos".

Enumeró una gran cantidad de ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante vinculadas a obras y chicaneó: "Lo único en lo que hemos estado de acuerdo, que votaron, fue el aumento de las dietas, y el pago de las vacaciones a Guacone".

Antes de terminar su primera intervención, Otero le apuntó a Ramanzini personalmente pero también hizo referencia al resto de la oposición, lo que disparó la polémica posterior: "Me dirijo a usted porque es el autor del proyecto, y me extraña de los peronistas, porque ellos saben cómo se trabaja. Le voy a dar un consejo: métase abajo de la cama, no vaya a ser que pase la gestión Salazar, lo tape de hormigón y no pueda contar los votos".

En la oposición, las palabras de Otero no cayeron bien. "Tenemos el derecho que nos brinda la gente con su voto de estar de acuerdo o no. Si hay una discusión respetuosa, no le debe extrañar nada y duele cuando se refiere a nosotros en forma despectiva como 'los peronistas'".

A partir de allí, la polémica creció cuando Trelles le dijo que es "orgullosamente peronista" y chianeó a Otero por ser parte de Cambiemos: "No estoy con Macri, y podría nombrar un cúmulo de cosas", dijo y, a su lado, Florencia Sánchez acotó: "No defendimos la quita de pensiones".

"El oficialismo tiene la obligación de responder", sostuvo el experimentado concejal y recordó que en la reunión de Labor Legislativa habían acordado con Iván Paz la posibilidad de quitar un párrafo de los considerandos para lograr aprobar por unanimidad el pedido de informes, que fue lo que sucedió tras la discusión.

"Siempre estuve en el mismo lugar, estoy orgulloso de ser peronista, me siento peronista y moriré siendo peronista", le dijo Trelles a Otero, quien luego sostuvo que su manifestación aludía a "la experiencia" sin intenciones de ser despectiva y aseguró: "Sigo siendo afiliada peronista".

"Sus palabras fueron desacertadas las apreciaciones suyas respecto al Justicialismo. En muchos momentos nos sentimos orgullosos de que usted participara de del Partido Justicialista", le dijo Américo "Cacho" Quintana a Mónica Otero.

El concejal, que encabeza una de las listas internas del Frente Justicialista y acompaña la candidatura de Florencio Randazzo, señaló: "Que no les llame la atención. Estamos en un momento democrático para que la gente entienda cómo es. Si es un tema político, entiéndanlo como un tema político, no se asusten".