Con Mariano González a la cabeza y varios aspirantes, la Liga Sampedrina lanzó un curso de árbitros

Antes de llegar a la primera división y B Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Mariano González arbitró muchos partidos en certámenes de la Liga Sampedrina (LDS). Actualmente, su papá, "Tato", conduce el Colegio de Árbitros local por el que pasó su hijo y juntos presentaron un proyecto a la entidad que preside Hugo Cejas para desarrollar un curso de aspirantes que se lanzó el miércoles por la noche y cuenta con alrededor de veinte inscriptos.

"Hace tres meses nos hemos juntado con dirigentes de la liga junto a mi papá que es un poco la cabeza de este proyecto, yo soy un simple servidor. Volqué unas ideas en una computadora para tratar de devolverle a la liga un poco de todo lo que me dio a mí. Yo no hubiese podido ser profesional si la liga de San Pedro no me hubiese abierto as puertas", explicó con seguridad Mariano González en ronda de prensa.

Sobre el plan dejó en claro que "están contempladas" lo físico y "charlas teóricas" de "Tato". También, detalló que los "pilares" de la cursada serán la "preparación física" porque "nunca se trabajó seriamente en eso" y es "algo fundamental" porque el fútbol se "actualizó mucho" y se juega "a grandísima velocidad", situación a la que el árbitro "no puede estar ajeno". Y agregó: "Vamos a hacer un trabajo serio en lo físico, en cambiar la imagen que tiene el árbitro para la gente de San Pedro y habitos nocivos para el arbitraje. Queremos árbitros bien vestidos, que lleguen como corresponde a las canchas y no queremos ver cosas en las redes sociales. También queremos mejorar sus conocimientos reglamentarios. Nose cuando podrían estar dirigiendo, es prematuro pero, dependiendo de las condiciones, en cuestion de pocos meses pueden empezar".

Tal como ocurrió en su carrera, González dejó en claro que "desde la liga" se puede "llega a ser profesional" y que cada persona debe colaborar desde "su lugar" para hacer "un fútbol mejor" y "engrandecer la liga" porque si se hace "lo máximo posible los resultados se tienen que dar".

Además, contó, desde su óptica, que es ser juez: "Todo árbitro es aquel jugador de fútbol que fracasó y quiso seguir atrás de una pelota. Muchas veces estamos mal vistos pero somos personas normales que nos ponemos mal cuando nos equivocamos. Es una actividad muy linda en la que hay gente normal. Se empieza en la liga, se hacen cursos nacionales y se llega a estar en relación de dependencia con AFA".

Por último, se refirió a su carrera como profesional y una lesión que lo tiene a maltraer desde hace varios años: "La lesión son cuestiones que uno tiene que asumir y asumí que hay una lesión y soy un guerrero que sigo luchando para estar bien. Tengo problemas en la columna, estoy dirigiendo Nacional B y siendo suplente en primera. Me queda mucho tiempo de carrera y lo que menos ganas tengo es de tirar los remos".

El curso es gratuito y los interesados en inscribirse todavía pueden hacerlo. Por el momento, la parte física se desarrolla en el Polideportivo Pablo Noat de La Esperanza mientras que la faz teórica en la sede que la LDS posee en Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez.