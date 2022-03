Con el objetivo de ascender, Náutico iniciará en San Pedro su nuevo camino en la ABZC

Con la espina aun clavada por haber sido ubicado en la división B de la Asociación Zárate-Campana (ABZC) a pesar de los resultados obtenidos en las últimas temporadas, la primera división de Náutico se prepara para afrontar el torneo cuyo objetivo será ascender y su primer rival del año será Belgrano de Zárate en San Pedro, en el gimnasio José Geoghegan.

El fixture que dio a conocer la ABZC consta de 18 fechas en las que los nueve clubes jugarán 16 partidos porque quedarán libre dos veces por rueda. Tras el debut, el Celeste irá a Baradero a medirse con Atlético. Posteriormente enfrentará a Boca del Tigre de Escobar, que se afilió recientemente; Costa Brava de General Rodríguez, Zárate Básket, Náutico de Zárate, Independiente de Escobar e Ingeniero Raver de Los Cardales B. El elenco de Samuel Panatteri descansará en las fechas seis y 15.

Los primeros ocho de la etapa regular pasarán a los playoffs que se jugarán desde cuartos de final en adelante. El campeón subirá de categoría mientras que el segundo jugará un repechaje con el penúltimo de la A. Todos los cruces serán al mejor de tres partidos.

La ABZC decidió que la competencia mantenga las dos categorías con las que acabó en 2019, previo a la pandemia de coronavirus que impidió hacer torneos en 2020. En el Torneo Oficial de hace tres años Náutico fue tercero en la división B y no pudo ascender, como sí lo hicieron Arenal de Ingeniero Maschwitz e Ingeniero Raver de Los Cardales. A ambos equipos sí se les respetó haber subido a la A, pero no ocurrió lo mismo con Defensores Unidos de Zárate y Boat Club de Campana quienes descendieron desde la elite y aun así participarán en ella este año porque Sportivo Pilar, Presidente Derqui y Sportivo Escobar se fueron a la Federación Metropolitana (Febamba).

El plantel de Náutico en la final de la ABZC frente a Boat Club de Campana. Foto: La Opinión.

El principal perjudicado fue el club de San Pedro, que por haber quedado tercero en la B en 2019 debería ocupar alguna de las tres vacantes que dejaron las entidades que se fueron de la ABZC. Más aun teniendo en cuenta que en 2021 ganó el único campeonato, que fue de “transición” y se realizó sin división de categorías. En él venció en la final a Boat Club y antes eliminó a Arenal e Independiente, tres elencos de la A.

En el plantel sampedrino, que desde febrero se prepara para encarar un año en el que buscará nuevamente participar del ex-Provincial, la determinación no cayó para nada bien. Para una institución que proyecta crecer y codearse con los mejores de la Provincia de Buenos Aires ni siquiera poder enfrentar a los más poderosos de su asociación es un escollo hacia el objetivo de sostener el salto de calidad que dio en 2021. Según pudo saber La Opinión, dirigentes de Náutico intentaron gestionar ante la ABZC para que se modifique el esquema y el club no se vea perjudicado, pero no hubo una respuesta positiva.

Maximiliano Lococo, uno de los referentes del Náutico campeón en 2021. Foto: La Opinión.

Esta temporada Náutico será dirigido por Panatteri porque Martín Gálvez pasó a ser coordinador general. El plantel que fue campeón en 2021 y quedó tercero en el Pre-Federal tuvo varias bajas: Felipe Sánchez está jugando la Liga Federal 2022 con Vélez Sarsfield; Simón Terré se incorporó a Ciclón de Rosario y Joaquín Pintor no continúa al igual que Maximiliano Aldama, quien dejó la actividad oficial. A ellos se añadieron tres juveniles: Faramir Zawadski (Ferro Carril Oeste), Thomas Watson (Rosario Central) y Juan Emilio Marzorati (River Plate).

Del plantel que hizo historia el año pasado siguen Joaquín “Chano” Gómez, Maximiliano Lococo, Federico Aldama, Emir y Esteban Diamante; Rodrigo Bravo, Fausto Segalat y Francisco Coronato, que se está recuperando de la lesión que lo marginó del Final Four del Pre-Federal en Junín.