Compró zapatillas para vender, al comisionista se las secuestraron en un control y se quedó sin nada

Luciana es empleada doméstica y desde que comenzó la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus tiene menos horas de trabajo. Por eso, hace alrededor de un mes decidió iniciar un emprendimiento que tenía postergado, también por la pandemia, que es el de vender zapatillas a través de Facebook. De a poco, juntó dinero y la semana pasada hizo una importante compra de mercadería que nunca le llegó porque al comisionista que la transportaba se la sacaron en un control de la "Policía Federal" debido a que violaba la "Ley de Marcas".

"El jueves de la semana pasada mandé al comisionista a buscar la mercadería que previamente la gente me señó. Había invertido en esos tres pedidos. Esta vez decidí también, como tenía ganancias, invertir y compré más pares de zapatillas porque la gente no confiaba en las señas", explicó la mujer a La Opinión. La mercadería era alrededor de 40 pares de calzado de los cuáles aseguró que "la mayoría eran de marca Adidas, Nike y Puma" y otros no. Si bien indicó que al transportista le devolvieron parte de lo que llevaba, no su indumentaria.

Además, la emprendedora, que tiene dos hijos, contó que "hace mucho" estaba "ahorrando" para poder vender zapatillas a través de la red social, una modalidad habitual y para la que se creó un perfil. Y agregó: "Tenía pensado empezar en marzo pero se atrasó por la pandemia".

Golpeada por la situación, el objetivo de Luciana es poder juntar dinero y devolverle la seña a quienes le habían realizado encargues. Por eso, lleva adelante una rifa para "recuperar al menos la plata que la gente" le dio y no estafar a nadie porque no es idea. Quien quiera colaborar comprando algún número (tienen un valor de 100 pesos cada uno) para participar del sorteo de tortas, churros, donas, carne, canelones y demás puede hacerlo a través del Facebook Emprendiendo UmaNoah.