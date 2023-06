Cómo sacar turno para castrar, cuándo vacunan: lo que tenés que saber del Departamento Canino

Federico Reyna es el titular del Departamento Canino y esta semana respondió algunas preguntas a La Opinión que habitualmente formulan los oyentes y lectores.

Publicidad

¿Cómo tengo que hacer para castrar a mi mascota gratuitamente?



Lo que hay que hacer es: los primeros miércoles de cada mes abrimos una planilla de turnos, que se dan en el departamento canino de Salta y 9 de Julio en forma presencial. Tiene que venir el dueño o una persona que el dueño envíe, con todos los datos del animal y de la persona, y se otorgan las instrucciones de cómo traer el animal y se le da un papelito con el día. Generalmente son para el mes siguiente. El día se arregla con la persona para ver cuándo puede y hay dos tandas de horarios, unos a las 8.00 y otros a las 10.30. Se dan por orden de llegada los primeros miércoles de cada mes, en el caso de que haya mucha demanda, hasta que se agoten. A veces hay un poco menos de espera para el turno.

¿Qué días castran?

En este tiempo, porque a veces se cambian, estamos haciendo lunes, martes y jueves ahora. A veces lunes, martes, jueves y viernes, porque hay días que hacemos vacunaciones antirrábicas y vamos a las localidades también.

¿Esos días el departamento canino está cerrado?

Generalmente sí, está cerrado por una cuestión de personal. Somos 3 personas trabajando acá.

¿Ustedes atienden urgencias también?

No, se consulta mucho esto. Lo que se hace acá son castraciones de felinos y caninos, machos y hembras, vacunación antirrábica y desparasitación. En cuanto a atención veterinaria no. Para eso tienen que ir a una veterinaria.

¿Y la vacunación antirrábica cuándo se hace?

La última que se hizo fue una vacunación que se llama en anillo, en la zona alrededor la aparición de un murciélago que se mandó a analizar. Es muy puntual, solamente para los de la zona. Cuando vamos a vacunaciones normales no es que viene una persona de otro barrio y no se vacuna. No hay ningún problema, vacunamos igual.

También pueden traer los animales a vacunar acá (Salta y 9 de Julio). Estamos de 8.00 a 14.00 pero conviene en horario de mediodía por una cuestión de que el personal está más libre. Siempre los perros con correa, con bozal si es necesario, si es felino un bolso o mochila, en una caja de cartón acondicionada y se aplica en forma gratuita. La vacuna antirrábica es una vez por año, y mayores de los 3 meses tienen que ser los animales.

¿Qué pasa con las denuncias por perros callejeros que “molestan”?

Es un tema complicado. Algunos son netamente callejeros y otros son de dueños irresponsables que los dejan en la vía pública. No tienen al animal dentro del domicilio como correspondería. De estos animales nosotros cuando hay mordeduras intentamos encontrar el animal, hacerle un seguimiento para prevenir si tiene algún síntoma de rabia, para ver si hay que vacunar a la persona o no. No hay un lugar físico donde poner estos animales. En San Pedro hay un refugio privado que tiene animales, pero no hay lugar para meter todos estos perros. En general imaginate no sería correcto hacer una especie de cárcel de perros, en malas condiciones, hacinados. Es una cuestión difícil. Encerrar a todos los perros no es una solución.

En el caso de querer retirar un animal de la vía pública no lo hacemos porque no hay dónde guardar a ese animal. No está legislado todo eso, cuando una persona tiene un animal que molesta a otro, no tenemos un poder de policía, no damos infracciones, no tenemos ese tipo de intervención.

¿Y qué hacemos si nos muerde un perro en la calle?

Si te muerde un perro, tiene que venir la persona mordida o una persona que esta mande. Tomamos una denuncia por triplicado, con esa denuncia la persona tiene que ir al Hospital, a veces va primero al Hospital y allá lo mandan con un formulario. Tomamos la denuncia, le damos el comprobante y esa persona queda a la espera de si se tiene que vacunar o no contra la rabia.

Si el animal no puede encontrarse para hacer el seguimiento, yo informo al centro de vacunación del hospital y ellos lo convocan cuando tienen la vacuna antirrábica y se aplican las dosis que consideren los médicos. Si se le hace un control satisfactorio durante 10 días, y si el animal no tienen ningún síntoma de rabia, no se vacuna a la persona mordida. Es decir, no necesita vacuna antirrábica, pero sí los tratamientos que indican los médicos: analgésico, antitetánica, limpieza de la herida. La vacunación es siempre en el Hospital, acá no se atienden heridas en personas ni se vacuna a personas, sólo a animales.