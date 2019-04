Cómo la Liga Sampedrina volvió a ser Liga Deportiva Sampedrina

No hay un día específico en el que la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) volvió a ser lo que su nombre indica después de varios de años de dedicarse exclusivamente al fútbol e, incluso, muchos ciudadanos creyeron y creen que nació para regir sólo el deporte más popular.

"Creo que los deportes se fueron porque no se les dio la importancia que supieron tener en su momento. Se volcó mucho en el fútbol", analizó el presidente de la entidad que tiene su sede en Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez, Hugo Cejas, en una entrevista que brindó en febrero de 2017 a La Opinión, un año después de haber asumido. Incluso, cuando renovó su mandato en 2018 se comprometió a recuperar deportes y, aunque no le fue fácil, de a poco lo está logrando con el plan que manifestó en la misma nota: "La idea sería que cada asociación tenga su presidente. Si bien la Liga es deportiva y yo soy el presidente de la Liga Deportiva la idea es que cada asociación tenga su presidente que son los que conocen el tema. Hay que crear diferentes asociaciones bajo el ala de la Liga Deportiva y que cada una tenga su presidente. Porque a mí me preguntas de básquet, vóley o hockey y no soy un entendido".

Lo que en ese momento describió como asociaciones, son los actuales departamentos que se conformaron con personas idóneas en cada disciplina que se encargar de organizar eventos. Desde fines del calendario pasado surgieron los de Atletismo, Fisicoculturismo, Pesca Deportiva y Fútbol Femenino. El primero lo conducen Santiago Della Giovanna y Damián Gallina y, bajo su órbita, realizaron a fines de marzo el Triatlón San Pedro; el siguiente lo lideran Martín Peralta y Ezequiel Bogado quienes llevarán a cabo en octubre la Copa San Pedro en el hotel Howard Johnson; Gonzalo Castagnola y Sergio Padilla presentarán las próximas semanas los concursos que harán a través del de pesca; y el 1° de mayo iniciará el torneo Ludmila Manicler de fútbol femenino.

Además, la Asociación de Bochas local (ABSP) no desarrolla campeonatos a través de la LDS pero utiliza el salón Pedro Barri para reunirse y próximamente se confirmará la creación del Departamento de Taekwondo con Ariel Alcón como referente.

Hay otras actividades que están vigentes como el básquet (Pescadores organizó dos certámenes para primera división y Náutico pondrá en marcha otro para inferiores) y el hockey (desde hace varios años clubes locales junto a otros de Baradero y Ramallo participan de un campeonato) que no tienen un núcleo y funcionan por el empuje de instituciones y profesores. Ambas fueron alojadas en su momento por la LDS y, aunque, se alejaron por diversos motivos, en el caso del deporte de la pelota naranja tiene un contexto ideal para regresar con propios dirigentes y el aval de una asociación muy distinta de la que se alejó y que lo acobijaría sin el interés de sus directivos de influir.

"En la LDS ofrecemos el espacio y trabajo. También la posibilidad de lograr algún subsidio para todos los deportes porque la unión hace la fuerza. De acá veremos cómo se generan recursos o le podemos brindar la parte administrativa. Tienen todo armado, sólo falta el recurso humano porque tienen un espacio físico y Tribunal de Penas", explicó en su momento Cejas acerca de los beneficios que ofrece la entidad que conduce con la idea de tentar deportes.

Aunque muchos todavía desconfían de la ahora Liga Deportiva Sampedrina, de a poco la Comisión Directiva invitó y acercó referentes de otras actividades que no sea el fútbol al que también agrandó con la rama femenina que varias temporadas se administró sola o través de Pescadores y debutará la próxima semana con un certamen de 17 equipos. Si bien en número no son demasiadas las disciplinas, el trabajo y esfuerzo que llevó recuperarlas fue positivo para Cejas y los demás dirigentes que tienen estímulos para continuar estirando el repertorio.