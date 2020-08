Cómo funciona la Dirección de Deportes mientras se extiende la cuarentena

Son varias las áreas de la Municipalidad que, por la pandemia de coronavirus, desde fines de marzo su agenda se modificó drásticamente en cuanto planes y proyectos para el 2020. Una de ellas es la Dirección de Deportes porque todas las actividades recreativas y competitivas, entre ellas los Juegos Bonaerenses, están en pausa ni tampoco se puede organizar o programar evento alguno porque no existe un plazo de reactivación del rubro que será uno de los últimos en volver a la normalidad.

Mientras tanto, el jefe del área, Ramiro Sánchez Negrete, colabora con la Secretaría de Desarrollo Humano en la asistencia a personas, tal explicó a La Opinión: "Estoy en asistencia directa llevando mercadería a Bajo Tala y La Tosquera sobre todo. También soy parte del recorrido de islas que se hace, estoy encargado de esas cuestiones".

La Dirección de Deportes es una cartera que depende de Desarrollo Humano, una de las más activas en la emergencia sanitaria y que trabaja palmo a palmo con la de Salud. En Deportes Sánchez Negrete reorganizó en dos grupos la tarea de los empleados municipales de ese sector quienes alternan por semana para cumplir funciones.

"Seguimos trabajando en mantenimiento del Estadio como venimos trabajando hace tiempo. Aprovechamos el parate para acondicionar algunas cosas que en el año, con los chicos, los tiempos son otros. El personal está en dos grupos de trabajo muy reducido y se trabaja a puertas cerradas, algunos desde sus casas porque administrativamente pueden hacerlo. Más de eso no puede ser", detalló el joven funcionario que asumió en enero de 2019.

Por último, a Sánchez Negrete también le llegaron varios protocolos de diferentes disciplinas con el objetivo de que se reactiven. Sin embargo, Provincia de Buenos Aires no permite el deporte ni la reapertura de gimnasios hasta la Fase 5 por lo que, más allá de que el funcionario los remita al Comité de Crisis que decide qué se hace y qué no durante la pandemia, a nivel local no se puede obviar esa disposición.