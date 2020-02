Cómo fue el accidente de la lancha que chocó la canoa de Marcelo Couffignal

El lunes feriado de Carnaval terminó con una actuación de Prefectura en las instalaciones de Náutico porque a las 19.00 personal de patrullaje recibió el llamado de auxilio por un incidente que de milagro no tuvo consecuencias trágicas para Marcelo Couffignal y sus hijos, un chico de 15 años y una niña de 9 que remaban en una canoa con él por un canal del río Paraná en dirección a la dársena del club.

El accidente se produjo alrededor de las 18.20, señaló el hombre que, al mismo tiempo, explicó cómo ocurrió: "Veníamos desde la laguna hacia el canal para después entrar en el club. La lancha salió de Pescadores río arriba con la proa levantada. Iría a unos diez nudos aproximadamente. Cuando ví que venía me paré sobre la canoa para que nos viera, hice señas y grité, pero nos pasó por arriba por el medio de la canoa y la rajó en su costado izquierdo".

Cuando notó que no iba a evitar el choque, Couffignal se lanzó al agua y evitó que la lancha lo impacte de lleno. Por el golpe, sus hijos también cayeron al río pero no sufrieron lesión alguna más allá del susto por la situación. Inmediatamente, la familia fue asistida por un kayakista que estaba en el lugar y que, tal relató Marcelo, "por metros" no fue embestido por el bote a motor fuera de borda de nombre "Goku" radicado en Tigre en el que iban Sergio Méndez junto a cuatro hijos y sobrinos, tres de doce años y uno de once.

"El hombre no intentó escapar en ningún momento, me dijo que no nos vio y pidió disculpas enseguida. Era un día normal y no había razón para no vernos, no sé quién le dio el carnet para que ande en lancha", agregó Couffignal en su relato. Al arribar de tiro a las instalaciones del Celeste, personal de Prefectura tomó contacto con las víctimas quienes manifestaron que no sufrieron lesiones ni requirieron asistencia médica.

Lo curioso fue que, según explicó Couffignal, Prefectura, a cargo de Horacio Alegre, no tenía los elementos para realizarles el test de alcoholemia a ambos mayores de edad y solicitó la presencia de la Dirección de Tránsito y Nocturnidad para que lo lleve a cabo. Cuando empleados municipales arribaron y estaban por ingresar a las instalaciones de la institución, un socio alertó a los porteros de que "no podían hacerlo" y desistieron.

Las embarcaciones, la canoa que Náutico presta a sus socios y la lancha, quedaron a resguardo de la Prefectura con el objetivo de iniciar un proceso judicial.