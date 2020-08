Cómo evolucionan los funcionarios y concejales contagiados de COVID-19

"El lunes me quede sin olfato, cero olfato y ahí me aislé", dijo Juan Carlos Agüero el sábado a la tarde mientras espera el resultado de su hisopado aunque ya se anticipa a transitar en el Tiro Federal sus días de recuperación. Es uno de los que más ha recorrido junto al Secretario de Desarrollo Humano los domicilios de los aislados que necesitan asistencia. Eso ocurrió el lunes pese a que su muestra se tomó con posterioridad.

"Sigo sin olfato, nada de nada. Eso es lo único que tengo, después estoy perfecto", indicó ante la consulta de La Opinión quien como muestra esta imagen llegó el 24 de marzo a un bungalow del Tiro Federal para aislarse y no perjudicar a su familia. "Eran tiempos sin barbijo", recordó.

El Secretario de Salud, Guillermo Sancho cree que está próximo al alta, aunque guarda preocupación por su esposa y sus hijos de los cuales dos presentaron síntomas y el otro "pordía ser un asintomático", dijo desde su domicilio a este medio mientras procesaba los datos que se entregaron en el parte diario desde el gobierno. Si su pronóstico se cumple esta semana podría retornar a las actividades y en su caso no ha encontrado el lugar ni el momento en que se produjo su contagio. "Nunca me he sacado el barbijo y siempre me he cuidado", sostuvo para corroborar que aún con medidas extremas se trata de un virus agresivo y contagioso que adopta diferentes comportamientos en cada paciente. En su caso fueron casi 48 horas de fiebre y un estado de dolor intenso que lo soprendió por su agresividad.

Entre los funcionarios, sin dudas, quien la pasó peor es el Director del Hospital. "Estoy sin requierimiento de oxígeno, en este momento sentado, no me agito, estoy sin fiebre y sin dolor", señaló en un breve cruce de mensajes via whapp con periodistas de este medio. Javier Sualdea estuvo muy delicado y el COVID-19 recaló en sus pulmones de manera agresiva y con fiebre persistente.

"Estoy creeria en la etapa final, antes de irme de alta, me siento mucho mejor" y agregó "el aislamiento te agota pero estoy muy bien atentido y muy contenido esperando que llegue el momento del alta. Se sufre mucho. Los que no tuvieron esto no saben de qué hablan", concluyó el funcionario que también fue transfundido con plasma para morigerar su situación.

En cuanto a los concejales consultados, la más expresiva fue Elisa Ferraro quien grabó un audio dirigido a la audiencia de Sin Galera.

"Estamos en aislamiento en casa con mi familia transitando los siete días con síntomas del covid, leves y llevaderos, seguramente nos queda una semana más", dijo tras presentarse y emprender la descripción de los días que lleva conviviendo con la enfermedad y el cuidado de su grupo conviviente.

"Genera mucha incertidumbre porque no se sabe como se va a comportar", sostuvo en relación a la afectación del virus en cada paciente contagiado ya que de uno a otro difiere sustancialmente desde aquellos que refierenun simple resfrío a los que requieren de cuidados especiales en una Unidad de Terapia Intensiva. Ferrarro además de concejal es una de las integrantes del equipo de SADIV, donde la enfermedad también recaló con una importante diseminación de casos pese a las medidas de cuidado que adoptaron.

"Les mando un abrazo solidario a los que les han tocado síntomas más severos y por supuesto a las familias de los que han sufrido pérdidas irreparables a causa de esta enfermedad", dijo al culminar el mensaje.

El Concejal Martín Pando, dijo en la mañan del domingo: "No tengo novedades. Si bien el martes tendría que tener el alta, tengo que esperar porque sigo con tos", detalló también aislado junto a su familia en su domicilio particular.

La edil del Frente de Todos, Soledad Llul respondó en el mismo sentido que se encuentra bien y esperando que llegue el día del final de sus confinamiento. "Si todo sigue bien el martes tendría el alta. Tuve síntomas pero leves", dijo cerca del mediodía.