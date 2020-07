Cómo analizan Fernando Iglesias y Junior Solmi su futuro en el TC Mouras sin fecha de reanudación por el coronavirus

Como casi todos los deportes profesionales, el automovilismo no tiene fecha de regreso en ninguna de sus categorías, entre ellas el Turismo de Carretera Mouras (TCM) que es la que participan Fernando "Morro" Iglesias y Junior Solmi, desde que se canceló el cronograma en marzo por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

Hasta el momento, se rumorean versiones y protocolos pero la Asociación Corredores de Turismo de Carretera (ACTC) no informó oficialmente ninguna medida porque tampoco conoce qué pasará en el país con la pandemia ni cuenta con aval del gobierno nacional para que se vuelvan a abrir los autódromos. Mientras tanto, las semanas pasan y el calendario se va. En 2020 el TC Mouras tuvo dos jornadas antes de la suspensión y es una incertidumbre si habrá más. En caso de que se pueda retomar el torneo, la ACTC tendrá que analizar cuantas fechas se disputarán en el tiempo que quede y cómo, detalle no menor teniendo en cuenta que la situación económica de Argentina no es la mejor y a los pilotos les costará reunir el presupuesto.

Iglesias y Solmi, esperan. En el caso del primero su objetivo es escalar al TC Pista y, para eso, necesita estar entre los mejores ocho pilotos de la temporada. Tal contó a La Opinión, el joven que vende simuladores sostuvo que para una posible reanudación del certamen todavía tiene el 50% de los sponsors que se comprometieron a invertir en su Chevrolet. Además, habló de ciertos plazos que se manejan en el ambiente pero dejó en claro que no hay ninguna definición aunque tiene en claro que él va a participar.

El caso de Solmi es diferente. El "115" estuvo en una de las dos jornadas que se desarrollaron y explicó que su respuesta a subirse a un auto es siempre un "no" pero no cerró la puerta definitivamente: "Capaz que cuando se reactive todo esto, va a quedar hablar con la gente que me da una mano, el equipo y plantear las cosas. Como piloto tengo que entender que las empresas están fundidas y no me da la cara ir a pedirles para ir a correr, es la realidad".

Al 20 de julio, en el automovilismo no hay ninguna certeza más allá de que se presentó un protocolo de reanudación al Ministerio de Salud. Tampoco se sabe si la entidad presidida por Hugo Mazzacane reactivará sólo el Turismo de Carretera (TC) o todas sus divisiones, dudas que también tienen los propios protagonistas que en los últimos cuatro meses condujeron autos sólo a través de simuladores.