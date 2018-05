Comisario Benavídez: "Apelé la condena y no hay posibilidad de que vaya preso"

La Opinión reveló esta semana el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Nicolás que condenó por falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos y encubrimiento a los policías Raúl Franzoia, Mario Pío y Javier Benavídez, que se desempeñaban en Baradero cuando el efectivo Gonzalo Kapp asesinó al joven Lucas Rotela, hecho por el que recibió una condena de 25 años de cárcel.

Franzoia, Pío y Benavídez fueron hallados responsables de irregularidades administrativas durante la madrugada del hecho, entre elllas las demoras en la comunicación al Fiscal Manso acerca de que había un herido, que luego murió.

Este jueves Benavídez se comunicó con La Opinión para hacer aclaraciones acerca de la publicación y dar su versión acerca de los hechos por los que fue condenado en primera instancia por el Tribunal, que lo encontró culpable de los delitos de los que fue acusado.

El policía —que antes de este caso fue condenado a un año y dos meses por otro, de "cohecho pasivo", en San Nicolás— informó que apeló la decisión de los jueces y que ahora aguarda la resolución de la Cámara al respecto. En ese sentido, explicó que la condena impuesta no fue de tres sino de dos años de prisión condicional y sostuvo que "aun en el peor de los casos, no hay posibilidades de que vaya preso".

"Con respecto a la causa, no firmé ningún papel en la misa. No soy secretario y no fui intrsuctor de las actuaciones. Sí estaba a cargo de la Comisaría hacía seis horas", señaló Benavídez, quien reconoció que pudo haber "cosas cuestionables, como el aviso al Fiscal".

"La gran falencia de la causa, avisarle al fiscal del herido, lo cual se produjo a las 8.27, no era mía, y así lo declaré", informó el policía y consideró: "Con el mismo sumario condenaron a 25 años de prisión a Kapp". En se sentido, agregó: "O sea que para la Justicia no tuvo problema cuestionable la causa".

"Trabajaron siete años en una causa, pidiendo seis años (de condena) y logran dos en primera instancia. ¿Tantas faencias hay?", se preguntó Benavídez en su comunicación con La Opinión este jueves.