Comienzo de clases: incertidumbre entre los padres ante el paro docente

Este miércoles es la fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo 2019. Sin embargo, la falta de acuerdo entre el gobierno provincial y los sindicatos respecto de la negociación salarial provocó una convocatoria a paro de 72 horas. Cada docente decidirá si adhiere o no a la medida de fuerza, por lo que los padres no están seguros si sus hijos tendrán clases o no. Provincia advirtió que descontará los días de huelga y pidió a los directivos que garanticen la apertura de los establecimientos.