Columna del nutricionista Juan Pablo Corleto: “Alimentos integrales”

Alimentos integrales

El alimento integral es aquel que conserva todos sus componentes naturales, mantiene su estado “integro” sin eliminar sus partes.

Se podría deducir que muchos alimentos cotidianos pueden consumirse integrales, como por ejemplo: fruta con piel, zanahoria, lechuga, zapallito, papa, batata, leche entre muchos otros.

El grano de cereal de trigo por ejemplo, si se elabora con el grano entero puede derivar en pan integral, fideo integral, masas integrales. Lo mismo sucede con el arroz integral.

No se debe confundir alimentos integrales con menos calorías porque las diferencias entre el mismo producto son mínimas. Si existe diferencia en la digestibilidad y absorción del alimento, cuando se consume entero (integral) circulan más rápido por los intestinos y se absorben un poco menos.

Se debe prestar atención en los rótulos porque muchos alimentos parecen integrales y no lo son; si en el ingrediente principal no pone «harina o sémola integral», el alimento no es integral.

Para más información preguntar siempre a un licenciado/a en nutrición.

Juan Pablo Corleto, licenciado en nutrición (M. P. 5175)