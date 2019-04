Colocaron carteles en ruta 9 a dos meses del accidente que costó la vida a dos adolescentes de Río Tala

Este jueves, al cumplirse dos meses del accidente que les costó la vida a los adolescentes Emanuel Hernández y Pablo Fernández, de Río Tala, sus familiares y amigos decidieron reunirse en la zona de la ruta 9 donde se produjo el hecho para pedir justicia y colocar carteles recordatorios.

En Río Tala prepararon estrellas amarillas para instalar a la vera del camino, del lado de la colectora, para que oficien de recuerdo de la tragedia en la que fallecieron los jóvenes aquella medianoche del 10 de febrero pasado, cuando junto a un grupo de amigos iban hacia Baradero.

La versión de quienes iban con Emanuel Hernández y Pablo Fernández, que todavía es materia de investigación por parte de la Justicia, fue que esa noche viajaban en tres motos y un auto hacia la rotonda de la ruta 41 y la costanera de la vecina ciudad, habitual punto de encuentro de jóvenes.

Según su relato, tras cargar combustible en la estación de servicio del carril Rosario - Buenos Aires de la autopista salieron con destino a Baradero. Fue cuando, contaron, comenzó una persecución policial que, aseguraron, hasta incluyó disparos de armas de fuego.

En el intento de escapar de la presunta persecución, uno de los motociclistas salió en contramano por la autopista, mientras que los otros dos cruzaron el carril central para intentar alcanzar la colectora y regresar a Río Tala.

La primera de las motos logró su cometido. La segunda, en la que iban Emanuel Hernández y Pablo Fernández, patinó en el barro y cuando salió hacia la autopista fue embestida por una camioneta que circulaba en sentido Buenos Aires - Rosario, cuyo conductor jamás pensó que se le iba a cruzar un vehículo.

"Lo encontré yo, todo quebrado, al pibe de Fernández. Más adelante, tirado entre los pastos, estaba mi hermano", contó Ariel, el mayor de los hermanos de Emmanuel Hernández.

"Yo llegué cinco minutos después del accidente, porque me avisaron que él se iba a Baradero y yo salí a buscarlo, en auto", relató y refirió que "la policía no hacía nada, la ambulancia fue y se volvió, no los tocó a los chicos. Levanté la cabeza de mi hermano y le agarré la mano. Ya estaba muerto".