"Coco" Carchini, el sampedrino que más conoce a Emanuel Ginóbili: "Quizá no dimensionamos lo que significa"

Aunque parezca irrisorio, San Pedro tiene lazos, y muy cercanos, con Emanuel Ginóbili, el mejor deportista de la historia de Argentina al que el jueves por la noche San Antonio Spurs le retiró, en una ceremonia muy emotiva en el estadio AT&T Center del estado de Texas en Estados Unidos, la camiseta número 20 que vistió durante 16 temporadas y con la que logró cuatro anillos de la NBA.

Su cercanía con los sampedrinos empieza por su esposa, Marianela Oroño, quien es nacida en La Emilia, localidad de San Nicolás. Dentro de un rectángulo de juego, Martín Fernández se dio el lujo de enfrentarlo el día que debutó en la Liga Nacional (LNB) con Andino de La Rioja. En ese cotejo, el 29 de septiembre de 1995, el sampedrino anotó el triple más largo de la historia del certamen y ambos coincidieron en el parquet durante varios minutos en los que se defendieron mutuamente e, incluso, Fernández le robó una pelota pero luego la perdió y el futuro crack encestó un triple.

Más cercana fue la relación que tejió con él Franco Amigo durante su paso por Bahiense del Norte de Bahía Blanca, club en el que surgió Ginóbili quien durante algunos de sus recesos en la NBA entrenó con la primera de la entidad. Según contó Amigo en una nota a La Opinión, lo "pasaba a buscar" en auto y "en los entrenamientos era un animal". "Entrena al 100%, como juega, es muy competitivo. Tuvo la humildad de mandarme un mensaje cuando debuté en la Liga Nacional con Bahía Basket", asintió.

Sin embargo, quien aun más cerca estuvo y está de la familia Ginóbili es Juan Francisco Carchini, delegado de Náutico en la Asociación Zárate-Campana (ABZC) quien nació en San Pedro y a los 14 años, por el trabajo de su padre, se mudó a Bahía Blanca donde completó sus estudios secundarios, una carrera universitaria y se jubiló como empleado de una entidad bancaria.

En el sur de Buenor Aires fue dirigente de Bahiense del Norte durante 28 temporadas junto a Jorge Ginóbili, papá de Emanuel. "Fui el primero fuera de su familia en enterarme que Raquel (N. de R.: mamá de Emanuel) estaba embarazada", le contó a La Opinión al mismo tiempo en que sostuvo que no pudo hablar con ellos en los últimos días porque están en Estados Unidos. Y aseveró: "En cuanto al retiro de la camiseta es algo que quizá no dimensionamos correctamente lo que significa. En un ambiente en que lo que vale son los dólares y los negocios, que le hagan un reconocimiento así me pone piel de gallina".

-"Coco" Carchini en el gimnasio José Geoghegan. Foto: La Opinión.

Anoche, "Coco" siguió el histórico evento que paralizó Argentina y San Antonio por televisión y admitió: "Lloré como un nene. Él es muy duro también pero, conociéndolo, creo que en esa situación donde recibía tantos elogios de grandes personalidades se sentía un poco incómodo". Su análisis es propio de alguien que lo vio nacer, aprender a jugar, desarrollarse y ser campeón en casi todos los equipos que integró en Europa, norteamerica y combinados nacionales. Es que Ginóbili, durante su impecable discurso en inglés y castellano en el que no se olvidó de agradecerle a nadie, sólo titubeó cuando se refirió a sus padres pero esquivó las lágrimas como rivales en el parquet durante su carrera.

Por último, quien actualmente colabora en el básquet del Celeste y aporta su experiencia y sabiduría, analizó que su "decisión de colgar las botas" fue "acertada". "Lo demás es una cosa muy personal y que tenés que poner en la balanza un montón de cosas como la familia , proyectos a futuro, negocios y algunas otras cosas que solo él debe saber", cerró.