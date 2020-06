ClubesEnCuarentena Villa Igoillo: "Estamos con lo justo", reconoció su tesorera

Los clubes que sólo se dedican al fútbol infantil atraviesan, en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, una realidad similar porque sus economías van atadas a si tienen o no actividad: con acción los fines de semana pueden recaudar (cobro de entrada en los partidos más cantina) pero en un contexto actual donde la pelota no rueda y se desconoce cuándo se reanudarán los entrenamientos primero y torneos después, no.

En esa incertidumbre está inmerso Villa Igoillo quien, en voz de su tesorera, Andrea Pucurull, explicó a La Opinión que están con "cero ingresos": "Tenemos un resto del año pasado por una rifa y por el momento estamos con lo justo, no nos sobra nada. No podemos hacer ningún progreso ni nada sino solo se hacen tareas de mantenimiento. Pintamos los arcos, modificamos alambrados y compramos pelotas. Tenemos muchos proyectos por hacer pero no podemos hacer nada".

Como toda institución de barrio, la que tiene su sede en Hermo Zanucoli y Bonorino en la zona que lleva el mismo nombre se sostiene por el trabajo desinteresado de sus dirigentes. Actualmente, entre niños y niñas, la entidad aglomera alrededor de 120 chicos los cuáles ninguno abona una cuota mensual como socio. Incluso, algunos tampoco están en condiciones de hacerlo y, por eso, la Subcomisión le abre sus puertas y los acobija.

El grupo de trabajo tiene en el horizonte completar trámites que son de suma importancia para el desarrollo de la institución. Uno de ellos es lograr la personería jurídica la cual está en etapa de normalización, relató Pucurull: "Estamos trabajando para poner el club en orden y la personería jurídica ya la tiene desde el 2015 y estamos normalizando, ya casi tenemos todo listo. Como hay un montón de proyectos que largan desde Nación o Provincia, la idea es poder inscribirnos en esas ayudas. También, cuando la tengamos podemos hacer una nómina de socios".

El otro, en tanto, es lograr que Nuevo Central Argentino (NCA), empresa a la que le corresponde el terreno donde está su cancha al lado de las vías del Ferrocarril Mitre, les ceda el lugar que en su momento lo hizo Trenes Argentinos pero de lo que no quedó registro cuando desapareció. El proceso se lo facilitará la Municipalidad de San Pedro que intervino para agilizar la cuestión y que el club no deba abonar ningún canon, tal prometió la firma dueña del lugar.

Por último, la tesorera lamentó los dos robos que sufrieron "el último año" junto a otros daños menores porque la intención de los dirigentes es poder "mantener todo" ya que "cuesta mucho sacrificio" y para eso trabajan ad-honorem.