ClubesEnCuarentena Tiro Federal: "El pago de la cuota fue bajando de a poco pero nos podemos mantener", señaló Leo Butti

Tiro Federal es el único club de San Pedro que tiene y se dedica exclusivamente al rugby y, en durante el aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus, está cerrado y sin actividad alguna en su predio ubicado en la avenida Costanera.

Al igual que sus pares, intenta subsistir en un contexto extraordinario y cruel para las entidades deportivas no sólo por la crisis sanitaria sino por la económica. "Nosotros en lo que es institucionalmente si bien hemos tenido una baja del 50% en la cuota, que fue bajando de a poco, al no tener viajes no tenemos muchos gastos y nos podemos mantener", admitió su presidente, Leo Butti, a La Opinión.

Además, explicó que están realizando mejoras en sus instalaciones: "Estamos cerrando el quincho del gimnasio y el principal. También arreglamos baños y vestuarios porque ahora tenemos tiempo para hacerlo". En lo deportivo, Butti admitió que la situación los perjudica notablemente: "Si bien los profesores se conectan todos los días para que entrenen algo, cada vez que son menos los que se conectan. Lo hacemos con chicos mayores 14 años".

El Biguá compite en la unión más importante del país como lo es la de Buenos Aires (URBA) que, por la extensión de la cuarentena, no llevará a cabo su campeonato de segunda división como estaba previsto, sino que probablemente, si es que la pandemia permite en algún momento del 2020 reanudar la actividad, se lleven a cabo encuentros entre varios clubes en una sede. Obviamente, no habrá ascensos ni descensos.

Por último, relató que para poder retomar los entrenamientos en cancha deben "esperar" el aval de la URBA que confeccionó un protocolo y está en permanente diálogo con el gobierno nacional. "Entiendo que van a empezar de arriba para abajo a permitir jugar, primero las categorías que generan dinero como el Top 12 y después el resto. El torneo está totalmente descartado este año. Supuestamente nos van a avisar un mes antes de poder volver a jugar. Los infantiles es probable que los dejen para lo último", cerró.