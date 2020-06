ClubesEnCuarentena Pescadores: "Vamos día a día, desespera no poder proyectar ni saber cómo vamos a continuar", admitió Pablo Vlaeminck

Pescadores es, con alrededor de 4000 socios, uno de los clubes más grandes e importante de San Pedro que, incluso, en la última década creció. Como todos, en cuarentena está cerrado y sin actividad deportiva alguna más allá de que básquet y natación (cuenta con dos grandes promesas como Bruno Giles y Candela Raviola) presentaron protocolos a la Municipalidad para poder volver a los entrenamientos.

La Opinión dialogó con su presidente, Pablo Vlaeminck, quien relató la situación de la institución a la cual la crisis sanitaria y económica lo afecta, sobre todo porque la cobrabilidad de la cuota es de apenas un 35% a pesar del descuento del 20% y de los aranceles: "Lo primero que hicimos fue ver de qué manera íbamos recaudar y basándonos en números tuvimos 35% de cobrabilidad en los dos meses que pasaron. Este mes, junio, vemos que va para menos. Al pasar los meses hay gente que interpreta que no paga porque no puede usar el club y también hay otra que realmente no puede, pero necesitamos el dinero para afrontar los gastos".

Sobre los afiliados, admitió que "el panorama no es agradable" porque a pesar de que "como estrategia" adoptaron rebajas que no les "convenía", pocos lo están aprovechando y otros lo harán cuando se pongan al día. Y agregó: "El socio no se borró pero no paga y puede llegar a haber más de mil socios que pueden llegar a ser baja después de esto. Muchos nos anticiparon que van a venir después a pagar pero no lo sabemos, no se sabe que va a seguir pasando. Vamos día a día, desespera no poder proyectar y no saber cómo vamos a continuar".

El Azulgrana no sólo tiene muchos socios sino también empleados los cuáles son alrededor de 50. Tal explicó Vlaeminck, la entidad fue incluido en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción y por eso pudo pagarle el 100% del salario a los trabajadores en abril, mayo y junio: "Sin esa ayuda hubiese sido imposible porque con el 35%. No podríamos haber hecho ni afrontar gastos ni pago a proveedores. Uno no planeó que pase esto y habíamos comprado material para las obras que obviamente tenemos que pagar. Gracias a eso hemos podido sobrevivir estos tres meses que llevamos de la mejor manera y tratando de avanzar un poco".

Incluso, por gestiones de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) y la Federación de Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones Civiles (Fededac) los clubes con trabajadores registrados tuvieron que afrontar un aumento del 10% acordado antes de que se desencadene la extraordinaria situación. En ese sentido, la máxima autoridad de Pescadores admitió que en la Comisión Directiva interpretaron que no tendrían que "hacer frente" a eso, sobre todo porque los trabajadores "no lo estaban pidiendo" debido a que entendían el momento.

Vlaeminck sostuvo que para el 2020 planearon "mucho crecimiento a nivel obras" y "algunas" pudieron "financiarlas antes" por lo que están trabajando en infraestructura con el objetivo de mejorar el predio ubicado sobre la avenida Costanera el cual tiene sus puertas cerradas a los socios por orden del gobierno nacional. "Estamos haciendo algunas que otras obras que nos quedaron pendientes de culminar, los materiales ya estaban pagos. Las hacemos con el personal trabajando media jornada. Tenemos el servicio con bajada de lanchas para excepciones, es decir, para aquellas personas que tienen permiso de Prefectura", añadió.

Por último, más allá de las complicaciones que invoca conducir un club, Pablo Vlaeminck dejó en claro que lo más importante en la actualidad es la salud: "Hay que pasar este momento y cuidarnos mucho, es la prioridad número uno. Esto va a pasar, va a ser una anécdota y se va a volver, el club va a estar más lindo que antes porque estamos arreglándolo, pero tenemos que estar todos"