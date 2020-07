ClubesEnCuarentena Náutico: "Se le puede pagar a los 95 empleados gracias a que el socio sigue aportando", destacó su tesorero

Con alrededor de 9 mil socios y 95 empleados Náutico es el club más importante de San Pedro y uno de los más de la región. También por su estructura, propia de los números mencionados anteriormente, y su historia de 112 años que lo ubica como el más longevo de todos. Sostener ese "monstruo" no es tarea sencilla para sus dirigentes que, como en toda entidad deportiva, lo hacen ad-honorem y en tiempos de pandemia sus cabezas están ocupadas en cómo subsistir a la crisis sanitaria pero, sobre todo, a la económica.

"El socio responde", dejó en claro el tesorero de la Comisión Directiva, Esteban Greco, en varios tramos de la extensa charla que mantuvo con La Opinión donde no esquivó pregunta alguna. Y, detalló: "En cobrabilidad marzo fue bueno porque el problema comenzó a fines de ese mes. Después, en abril, mayo y junio, con tuvimos un promedio del 75%. Hay que tener en cuenta que no estamos cobrando los aranceles deportivos que son un ingreso fundamental. Generalmente, el socio cobra algo y va a ponerse al día. En este tiempo hemos tenido diez ingresos nuevos y 25 bajas. Lo que sí tenemos -continuó- es mora del 25% restante pero se están evaluado alternativas para analizar caso por caso y no perjudicar a los socios. Algunos se enojan porque les llega la nota de advertencia pero eso es algo administrativo que se hace por Estatuo".

En abril, la cuota a los afiliados se bonificó un 20% pero luego se redujo al 10% debido a que aumentaron los sueldos de los trabajadores por una imposición de los gremios Utedyc y Fededac. "A nosotros nos convino el acuerdo, más que nada por el aguinaldo. Tenemos mucho en aguinaldo y en sueldos y te lo partían en dos veces, una cuota en junio y otra en julio", indicó Greco, quien, también, reconoció que hubo socios que se quejaron porque "aumentaron la cuota" pero lo que se hizo fue sólo descontar un 10% teniendo en cuenta que no se pueden utilizar las instalaciones por decreto nacional: "Nadie puede usar el club. La cuota no se toca desde año pasado, bonificamos un 20%, luego achicamos al 10% y la idea era poner 0% el mes que viene y luego hablar del aumento. También recibimos algunos reclamos sobre los estudiantes que no están en San Pedro y, en situación normal, seles bonifica el 50%. Entendemos que en esta situación estamos todos en la misma, nadie puede usar el club y por eso aplicamos el mismo descuento a todos".

Otro factor determinante que decantó en la quita del 10% de bonificación a la cuota de los socios fue que el gobierno nacional sólo ayudó al Celeste con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) en mayo. Tal admitió Greco, la colaboración fue muy importante y les permitió darse el lujo de obtener menos ingresos teniendo en cuenta que, en un contexto normal, el 85% de la cobranza se utiliza para abonarle a los empleados. Por eso, destacó en reiteradas ocasiones el aporte de los socios: "Gracias a la cobranza se paga lo que hay que pagar. No es un año normal, es un año que no se podrá ahorrar. Hoy tengo la primera cuota del aguinaldo y el club sigue funcionando. Hoy por hoy se le puede pagar a los empleados que son la cara nuestra y es gracias a que el socio acompaña".

Aunque no es una empresa, Náutico, al igual que todos los clubes del país con similares características, adopta una conducción de ese estilo por necesidad sin dejar de lado de lo que es, una entidad social sin fines de lucro. En lo numérico, es uno de los empleadores más importantes de San Pedro con casi cien trabajadores, es decir, casi cien familias. Para la Comisión Directiva es fundamental sostener esas fuentes de trabajo: "De los 95 empleados, 67 sólo tienen como única entrada el club Náutico, entonces nosotros con eso no podemos jugar por así decirlo, siempre tratamos de responderle al empleado porque sabemos que la única entrada que tiene a fin de mes. Actualmente no todos están en funcionamiento porque algunos son personas de riesgo ante la pandemia de coronavirus y permanecen en sus casas. En ese sentido, el tesorero destacó que otros aceptaron modificar su tarea habitual para "tapar huecos" y que en general la predisposición fue buena.

En relación a los gastos que actualmente tiene la entidad, explicó que gran parte los mismos son los sueldos de los empleados los cuáles, al estar todos registrados, conllevan cargas sociales. También, el club debe cumplir con los servicios, afiliaciones a diferentes federaciones deportiva, impuestos, honorarios de asesores legales, contadores, personal de seguridad e higiene, cuotas de pago del predio de Villa Jardín y el arreglo del techo del gimnasio José Geoghegan: y personal de seguridad sobre el cual Esteban Greco indicó: "Tuvimos que reforzar la seguridad porque tenemos muchos empleados de riesgo y, además, no anda nadie. Si están los socios es más difícil que pase algo. Ahora anda poca gente y también con la bajante del río tuvimos que reforzar la seguridad".

En los últimos años la institución se caracterizó por desarrollar importantes obras de infraestructura entre las que sobresalió la construcción de la cancha de hockey de césped sintético. Previo a la cuarentena, inició nuevos proyectos menores para los que compró material y, en consiguiente, los pudo ejecutar, sobre todo porque las instalaciones están cerradas y sin circulación de afiliados. En ese marco, se instaló un sistema de iluminación artificial en la cancha de hockey en Villa Jardín y se remodeló íntegramente una de las de pádel en el predio de la costanera. También, se construyó una manga de la pileta que en invierno es climatizada a los vestuarios y se reparó la rampa por donde bajan las embarcaciones de yachting teniendo en cuenta que por la bajante extraordinaria del río Paraná el trabajo se facilitó.

Por último, a pesar de ser el club más grande Greco reconoció que "hay pocos hinchas" y que deben generar un mayor sentido de pertenencia en sus socios y atletas. Y concluyó: "El club es un lugar de contención y uno labura para el club, es hincha y estoy en la Comisión Directiva porque me gusta ayudar".