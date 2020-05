ClubesEnCuarentena Independiente de Río Tala: "La falta de actividad desgasta", aseguró Adrián Macenet

Independiente es el único club de Río Tala que participa de los certámenes de fútbol que lleva adelante la Liga Deportiva Infantil (LDI) y, al igual que todas las entidades de San Pedro, está sin actividad alguna por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. La Opinión dialogó con su presidente, Adrián Macenet, quien brindó un panorama y explicó que "está todo frenado" y la institución "está cerrada".

"Hoy el club está con cero ingresos, se está manteniendo con un ahorro que tenía que no es mucho, pero permite pagar luz, agua y mantenimiento del predio que no es alto pero tiene requerimientos", señaló sobre la situación económica. Y agregó: "Esta previsto para recaudar hacer una subasta a través del Facebook con cosas del club que han quedado porque no tenemos ingresos ahora. Tenemos frenado el proyecto de conexión de gas para evitar que nos roben las garrafas y eso. Eso está pendiente y estamos esperando a ver qué pasa con esta ayuda del gobierno de Clubes Argentinos para ver si se da y poder terminarla. Pedimos 60 mil pesos".

Además, contó que sí continuaron con "trabajos de infraestructura" como tareas de "parquización como corte de pasto y poda de árboles". Tienen pendiente finalizar la "cabina para el cobro de entradas en los partidos", colocar "parapelotas" y "la obra de iluminación" en la cual estaban "avanzando" hasta que se quedaron sin ingresos por el cese de actividades por el aislamiento social preventivo y obligatorio.

En Facebook, Independiente tiene una página muy activa a través de la cual propuso actividades a los chicos, contó Macenet: "El club implementó una serie de actividades que tiene que ver con juegos y otorgando premios a los ganadores a modo de estímulo. Había que dominar el balón y participaron gran cantidad de chicos aunque todos no se animaron a los videos. También vamos publicando fotos de chicos y equipos que pasaron por el club y la gente se enganchó en eso, muchos de ellos ya algunos son hombres y otros abuelos. A otros las circunstancias de la vida se los llevó pero el objetivo es mostrar la identidad del club a través del Facebook".

En ese contexto, la máxima autoridad admitió que tratan de seguir en contacto los dirigentes con los entrenadores para "generar actividades" lo cual "cuesta". "La falta de actividad desgasta pero se trata de seguir enganchados. Sin competencia se complica más. Esperemos que esto pase pronto aunque sabemos que la vuelta a la actividad va a ser muy difícil en 2020 por lo que se prevé", aseguró.

Por último, relató que desde la función social que cumplen como club intentan propagar las "medidas que impusieron los gobierno nacional, provincial y municipal" y advertir a sus niños futbolistas "que se cuiden". "Algunos chicos compraron tapabocas del club y tratamos de generar conciencia", concluyó.