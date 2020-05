ClubesEnCuarentena Independencia y su necesidad de generar recursos extraordinarios para afrontar la crisis

La crisis económica en Argentina, que se agudizó por la sanitaria de coronavirus, golpea a todos los clubes de San Pedro que están cerrados y sin actividad alguna, tal es el caso de Independencia que no pudo percibir la cuota de sus alrededor de 350 socios.

En ese marco, la Comisión Directiva que preside Carlos Pascual realizó varios sábados consecutivos venta de pizzas y el próximo domingo llevará a cabo una pollada con el objetivo de juntar fondos para pagarle el sueldo a sus tres empleados y los servicios con los cuáles, tal explicó el tesorero, Federico Cao, a La Opinión, tienen deudas: "Hoy por hoy es mucho para el club tres empleados porque estamos cerrado, pero es lo que se necesita habitualmente, están hace más de 20 años, entienden la situación y nadie sabe cuánto se va a extender esto. Obviamente tenemos algunas deudas, vamos haciendo prueba y error y ves que te equivocas y vas arreglando".

Además, Cao detalló porqué en los últimos dos meses no pudieron percibir la cuota social: "No tenemos ingresos porque tenemos la dificultad de que no tenemos cobro de cuota por débito, es presencial y la cobradora no salía a trabajar. Hacíamos pizzas para pagarle algo a los empleados. Este domingo vamos a hacer una pollada y preguntamos al municipio porque no queremos generar un problema. Tenemos que respetar el distanciamiento".

Lo positivo para la I es que en mayo parte del arancel de sus trabajadores los abonó el estado porque lo adhirió al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Al mismo tiempo, el Auriazul aguarda una respuesta sobre si le entregarán un subsidio a través del plan Clubes Argentinos.

Por último, la cuarentena le impidió a Independencia seguir avanzando para lograr su personería jurídica. En ese sentido, el tesorero comentó que llamaron a Asamblea General Ordinaria porque era el próximo paso que deben cumplimentar en el proceso de normalización, pero la misma se canceló y el trámite se frenó.