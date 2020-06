ClubesEnCuarentena El Porvenir: Sin ingresos por la falta de actividad, utiliza ahorros para sostenerse

Para El Porvenir, como todos los clubes que son de fútbol infantil, el no haber actividad significa carecer de ingresos económicos porque no se cobran entradas ni se trabaja con la cantina cada fin de semana en que hay fecha de la Liga Infantil (LDI) que tiene sus campeonatos frenados por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

En ese contexto, la entidad que tiene su sede sobre Benito Urraco se sostiene con ahorros de lo recaudado en el Torneo de Verano 2020, tal explicó a La Opinión un dirigente de alto rango: "En lo económico estamos como muchos clubes de barrio del fútbol infantil, viviendo el día a día y con la preocupación de que tenemos que seguir pagando impuestos y servicios pero no tenemos manera de generar. Los clubes de barrio como nosotros vivimos de ahorros de otras temporadas, del cobro de entradas en los partidos, del accionar de la cantina o alguna rifa. Al no haber torneo no podes generar nada. Lamentablemente los ahorros que tenés los gastas en pagar servicios e impuestos".

Lo positivo para la institución amarilla y verde, que aglomera alrededor de 90 niños entre varones y mujeres, es que la LDI no le está cobrando la cuota mensual como a todos sus pares. Además, aunque hasta el momento no recibió ninguna asistencia del gobierno nacional a través de los programas que se lanzaron, cuenta con personería jurídica y está en condiciones de acceder a cualquier asistencia para la que reúna los requisitos.

En lo deportivo, sin entrenamientos ni partidos, la Subcomisión consiguió algunos videos motivacionales para los niños como uno de Sebastián Ramírez quien actualmente milita en Huracán pero surgió de El Porvenir. Además, los entrenadores le facilitan actividades a los jugadores para que se mantengan activos.

En lo institucional, El Porvenir no realizó trabajos de infraestructura pero sí colaboró con comedores para los que cocinó en varias ocasiones. En contrapartida, una de las tormentas le provocó daños importantes en elementos electrónicos los cuáles deberá reponer porque son de suma utilidad.

Por último, el directivo de la entidad resumió en que están "bien" pero no les "sobra nada". Incluso, manifestó su preocupación respecto de cómo se va a reanudar la actividad ya que con, "la gente sin plata" va a ser complicado "cobrar entrada".