ClubesEnCuarentena Defensores Unidos: Frenado por la pandemia, avanza en la obtención de su personería jurídica

Para Defensores Unidos, más allá de la cuarentena que lo obliga a estar cerrado y sin actividades, lo principal pasa por reorganizarse y en las últimas horas dio un paso más ante la Dirección Provincial de Personería Jurídica que le reconoció la comisión normalizadora.

"Lo que necesita el club es personería jurídica, será una alegría tenerla porque vamos a poder regularizar todo. Cuando Adrián Macenet, a quien estoy muy agradecido porque se reunión con nosotros dos veces, me llamó me puso muy contento", admitió a La Opinión José López que es el prosecretario en la Comisión Directiva que preside Juan Rigo sobre quien dejó en claro que lo "apoyó mucho" y que por eso se modificaron "cosas". Y agregó: "Algunos socios tenemos, pero vamos a reorganizarnos después de esto. El club no andaba bien, queremos empezar a generar tener más socios".

El próximo paso en pos de lograr el objetivo será la rúbrica de libros, el reempadronamiento de socios y, por último, llamar a Asamblea General Ordinaria donde se debe tratar los ejercicios vencidos y elegir nuevas autoridades. En ese sentido, López destacó la importancia en que cuando la obtengan van a poder tramitar subsidios los cuáles le serán de gran ayuda a la institución.

Actualmente, CADU se dedica especialmente al fútbol y tiene equipos en todas las categorías masculinas y femeninas que no están en actividad por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Con el objetico de mantener a sus deportistas entretenidos, en la cuenta de la red social Instagram se los invita a enviar fotos con la remera rojiverde.

Tampoco, los dirigentes mantienen reuniones y llevan adelante la entidad sin ingreso alguno, explicó López: "Fondos no sacamos nada porque ahora no tenemos nada, no hay cantina ni ingreso de entrada los fines de semana en los partidos. El alquiler de salón muchos hubo cumpleaños que se cancelaron porque se tuvieron que suspender, tampoco estamos haciendo rifas ni se alquila la cancha de fútbol 5. Nos mantenemos en parte con un ahorro y plata del bolsillo de los propios dirigentes".

Por último, respecto de los gastos, indicó que deben cumplir con los servicios y pagarles a dos empleados con quienes tratan de no retrasarse. También, la obra de un quincho que el club inició en el predio donde tiene sus canchas de fútbol fue frenada por la cuarentena y esperan poder reactivarla cuanto antes.