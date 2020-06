ClubesEnCuarentena Central Córdoba: "El club es de todos y tenemos que tirar del mismo carro", sostuvo su presidente

Central Córdoba es en Santa Lucía la institución deportiva más importante de todas por las actividades que tiene y la función social que cumple. Al igual que todas sus pares del partido de San Pedro, está cerrada desde el 20 de marzo y sin actividad alguna por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus que decantó en una crisis económica que golpea con fuerza.

En ese contexto, su presidente, Marino Bornia, dialogó con La Opinión y brindó un panorama de cómo es el presente del club en el que destacó que se sostiene gracias a la cuota social que pagan todos los meses sus alrededor de 800 afiliados a los cuáles en abril no se les cobró pero muchos aportaron igual: "Al no tener deudas, hoy en día con la masa societaria estamos bancando los gastos. Estamos recaudando entre un 70% y 80%. Hay algunos que no pueden pagar pero no es un asunto grave. Si en algún momento ellos nos ayudaron a nosotros, ahora tenemos que ayudar a los socios".

La Comisión Directiva actual asumió a mediados de 2019 y en alrededor de un año logró que muchos santalucenses se asocien, explicó Bornia: "Mucha gente volvió cuando vieron que había una nueva comisión. Fuimos hablando persona por persona, no queríamos aumentar mucho la cuota, trabajamos mucho, sobre todo con la pileta en la temporada de veranos y les prometimos brindar nuevos servicios. El club es de todos y tenemos que tirar del mismo carro, eso le hicimos entender a la gente. Queremos que el club avance".

Además, la máxima autoridad señaló que la sede está "totalmente cerrada" y que no van a "abrir" hasta que no cuenten con una "orden" ya que no quieren "arriesgar". Y agregó: "El club se maneja mucho con los chicos y no queremos riesgos. El fútbol de mayores, infantil y de damas está parado; el bar, el gimnasio que van alrededor de 50 personas y el patín también, nada está funcionando".

Lo que sí está desarrollando la entidad es una obra de "vidriado" en el frente de su edificio porque previo al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio compró los materiales. También, la dirigencia tiene previsto "arreglar techos" y, por eso, presentó un proyecto al programa #ClubesEnObra que lanzó el gobierno nacional para colaborar con los clubes a que mejoren sus infraestructuras.

Por último, Bornia se refirió a la situación jurídica e indicó que por la pandemia Central Córdoba no pudo presentar los "papeles" que necesitaba para certificar la "vigencia" de la personería la cual regularizarán ni bien completen ese trámite.