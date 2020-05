ClubesEnCuarentena América: Sin actividades, mejoró su infraestructura y se sostiene económicamente

En los más de dos meses que lleva la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus América, que está cerrado y sin actividad alguna por imposición del gobierno nacional de Alberto Fernández, no perdió el tiempo y realizó mejoras en sus instalaciones ubicadas sobre calle San Lorenzo en la Costanera de San Pedro.

En primer lugar, se concluyó la obra de parrillas en un sector próximo al gimnasio cubierto mientras que también llevó a cabo tareas en la cancha de fútbol infantil que a menudo utilizan sus categorías para entrenar y jugar en los campeonatos de la Liga Deportiva Infantil (LDI). Además, su presidente, Sergio Bargues, contó a La Opinión que están analizando acondicionar el campo de juego porque está "muy desparejo". Para eso, necesitan conocer si el deporte se reanudará en el corto plazo porque el trabajo impedirá usar la cancha durante varios meses.

El Sabalero cuenta con alrededor de 160 socios los cuáles en su mayoría no están abonando la cuota por la extraordinaria situación, tal explicó Bargues: "Lo único que no entra es lo poco que recaudábamos de cuota social. Despacito seguimos, por suerte, pagando los servicios. Lo bueno es que no tenemos empleados y el cuerpo técnico no cobra un peso, es la verdad".

En la primera y única fecha del Torneo Preparación 2020 de la Liga Sampedrina (LDS), América contó con el debut de Gerardo "Coco" Espíndola en el banco de suplentes e igualó 1 a 1 con Mitre como local en el Polideportivo Pablo Noat de La Esperanza.

Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, la entidad cumplió el 2 de abril 71 años y no pudo celebrarlo porque no están permitidas las reuniones. Incluso, un par de semanas antes falleció Amadeo Carrizo, exarquero considerado uno de los mejores de la historia de Argentina que es ídolo de River pero, también, una tarde se puso el buzo de América en un encuentro de la LDS.