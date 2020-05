ClubesEnCuarentena Agricultores, sin ingresos ni ayudas estatales: "Estamos complicados", aseguró Gerardo De Vincenzi

Los clubes de barrio y las localidades tienen ingresos económicos mientras funcionan, planifican actividades y se mueven. De lo contrario, como lo es actualmente en la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, no. Uno de esos casos en San Pedro es Agricultores, la entidad deportiva más importante de Gobernador Castro la cual desde el 20 de marzo está cerrada y, tal explicó su presidente, Gerardo De Vincenzi, a La Opinión, están "totalmente parados" y "re complicados" porque se desconoce "hasta cuándo va a seguir".

"No generamos nada. La entrada que teníamos de concesión de cantina y cancha de fútbol 5 que era importante no la estamos cobrando. Con ambos teníamos un alquiler fijo que con eso cubríamos los dos empleados (N. de R.: una secretaria y un personal de mantenimiento). No podemos exigirles porque no están trabajando, nos ponemos en el lugar de ellos, pagaron mitad de marzo y no podemos exigirles más nada. Ellos no están generando ingresos, no podemos cobrarle", explicó la máxima autoridad de la institución sobre uno de las fuentes de ingresos.

Además, sobre las otras maneras de recaudar que tiene la institución, detalló: "Teníamos la rifa de interclubes que se frenó porque no se puede cobrar cuotas ni nada. Largó el 1 de marzo, fue hasta el 15 de marzo y no hubo más sorteos por lo que no podemos cobrar más. También hacíamos cada 15 días bailes con los egresados de las escuelas que van a Bariloche, ellos juntaban su dinero y nosotros también, íbamos a media y nadie puede generar. Y con el fútbol si bien tenemos los gastos de viajes que ahora obviamente no, tampoco podemos cobrar entrada y hacer cantina".

Actualmente, Agricultores tiene alrededor de 300 socios los cuáles muchos no están abonando su cuota porque no tienen solvencia económica en la crisis económica mientras que otros, admitió De Vincenzi, prefieren no pagar porque "el club está cerrado". Tampoco, el club pudo acceder al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción y al Clubes Argentinos en parte porque, según analizó el presidente, influyó no tener su "personería jurídica" la cual están tramitando.

De Vincenzi también hizo hincapié en los gastos que tiene la entidad que, si bien son menos que cuando funciona, algunos son fijos: "De luces estamos pagando una fortuna porque estamos con la medición de enero y febrero que tuvimos en verano la Fiesta del Durazno y otros eventos. Recién en junio va a vender menos que arranca de mitad de marzo. Tenemos que seguir manteniendo la cancha, la limpieza también, el pasto hay que cortarlo. Las cosas estando cerradas se deterioran más que en uso. Los sueldos los estamos pagando a los ponchazos, con ahorros. Teníamos una obra en la sede que tuvimos que frenar todo".

Por último, el mandamás de la Comisión Directiva analizó que en "agosto o septiembre" van a poder "abrir el club" y lo espera con ansias porque "otros recursos" no tienen. Y cerró: "Tenemos en el salón patín, danzas árabes y folklore que no sabemos cuándo podremos volver, entiendo que cuando vuelvan las clases podremos abrir. El día que se abran los clubes va a haber mucha crisis".