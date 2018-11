Club Náutico: tras la polémica, marcha atrás y posteos borrados en la decisión de restringir cumpleaños

Este jueves, la comisión directiva de la entidad que conduce Marcos Arana había informado que no autorizaría celebraciones de cumpleaños los días viernes, sábado y domingo hasta marzo, lo que desató comentarios con críticas a la decisión. Luego aclararon que lo que no permitirían sería las listas de no socios durante esos días. Más tarde borraron ambos posteos. A lo Mauricio Macri, marchas y contramarchas.