Cloacas tapadas: “Hace 3 meses que estoy reclamando”

Jimena reportó: “Las cloacas están tapadas hace 3 meses. Reclamo y solamente me toman el “reclamo” de mala manera. Ya llevo varias veces llamando y yendo a reclamar y ni se acercan a mi domicilio. Llamé a una persona para que me dé una respuesta y me dijo que la cloaca principal de la esquina es la que está tapada de mugre y ellos tienen que venir a destapar. Le pedí hablar con algún supervisor ya que ellos solamente toman reclamos y me dijo que el encargado se encarga de ver para qué domicilio va a asistir y me dijo que solo está en el horario de 7 a 8 de la mañana. Si por trabajar una hora tienen el sueldo que tienen lamentablemente vamos a seguir por mal camino porque ganas de trabajar no tienen. Mi dirección es Pedro Cabrera 2123. Hay más de 3 reclamos en la misma manzana”.