Cloacas tapadas en Segundo Sombra y Obligado

“Buen día, no me quedan más recursos, tengo todo tapado, soy asmática y con mi hijo discapacitado y 2 nietitos con problemas bronquiales. Fui no sé cuántas veces a pedir, suplicar que vengan a destapar y me dicen que sí, que ya van, pero se burlan porque ni siquiera a ver, esto es una realidad. Esto es en calle Rafael Obligado y Segundo Sombra. Ayer apareció una rata muerta que salió de ahí, me dio una descompostura terrible”, reportó Blanca.