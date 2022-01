Cloacas tapadas en Las Provincias al 1600: “Reclamo y me maltratan por teléfono”

María Laura envió su mensaje y aseguró que está “desesperada”. “Tengo a mi hija postrada y las cloacas desbordadas, llamo a Servicios sanitarios y me tratan muy mal, no me toman el pedido o lo ponen como hecho. Y hace un montón. Cada vez están peor las cloacas. Me maltratan por teléfono, me gritan, me dicen que no llame más porque ya pasaron y es mentira. ¿Esto es personal? Lo hacen a propósito. Tengo a mi hija con discapacidad postrada, llueve y tengo el agua adentro, ya no sé que hacer. Estoy llorando porque ya no sé qué hacer”, escribió vía WhatsApp.