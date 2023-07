Cloacas rebalsadas en calle Ansaloni

Dos vecinos de la zona reportaron esta mañana la situación en la que se encuentran las cloacas del barrio. Uno de ellos dijo: “Hola buen día, me quería quejar. Es una vergüenza que estén los pozos llenos de la cuadra y no pase el camión a vaciarlos. Va a ser un mes, entre Auli y Ansaloni”.

Y otra vecina escribió: “Hace más de 15 días que con los vecinos venimos haciendo reclamos todos los dias, pidiendo por favor que vayan a Ansaloni y Alvarado, que están rebalsadas las cámaras y siempre es el mismo cuento. Hoy me dijeron que estaban atrasados, pero para ir a un domicilio particular en la calle Caseros, a pasitos de Santana parece que sí tuvieron tiempo. Yo lo único que espero es que no llueva porque se me inunda la casa de mierda. Así la dejaron ellos el miércoles cuando fueron a verla, miraron y no hicieron nada”.

Ansaloni y Auli.