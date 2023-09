“Vivo en el barrio San Francisco a media cuadra del CIC. Hace más de un mes que estoy así con las cloacas, no puedo ni siquiera lavar los platos soy discapacitada no puedo vivir en estás condiciones” dijo Adriana y agregó: “Llame a obras sanitarias y supuestamente te anotan el reclamo, y me dijeron que se había roto el camión. Preguntó dónde hay que quejarse o denunciar porque vivir así no se lo deseo a nadie”, denunció.