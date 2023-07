Cloacas: estamos cansados de llamar

“Hola quería hacer un reclamo: hace una semana -no se si mas- venimos llamando a los de la cloacas porque están tapadas y cada vez que llamamos nos dicen “ya lo mandamos para allá” pero nunca aparecen o llamás y te cortan todos los días. Esto sucede en calle Ansaloni y Alvarado ya estamos cansados siempre de la misma situación y no me quedo otra que recurrir a ustedes ya que no nos dan bolilla”.